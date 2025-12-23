Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 35χρονος για εμπλοκή σε δολοφονίες βαριών ονομάτων της Greek Mafia

Ένας 35χρονος ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ συνελήφθη από αστυνομικούς τους ελληνικού FBI στα Καλύβια Θορικού ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που διευθύνει ο επονομαζόμενος «Έντικ» που διαβιεί πολυτελώς στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του 35χρονου που συνελήφθη βρίσκεται στη μεγάλη δικογραφία που αφορούσε την εγκληματική οργάνωση που μεταξύ άλλων κατηγορείται για τις δολοφονίες μελών της επονομαζόμενης Greek Mafia. Ο λόγος γι’ αυτή του «θείου Τζο» στα Σκούρτα Βοιωτίας στις 25 Απριλίου 2022 και τη διπλή εκτέλεση στον Κορυδαλλό στις 7 Ιουνίου 2023 με θύμα μεταξύ άλλων τον επονομαζόμενο «Ράμπο».

Ο ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και σε χρηματική ποινή 39.000 ευρώ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης αποδίδεται και η ανθρωποκτονία του «Ζαμπόν» στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο.

Για την τελευταία δολοφονία είχε εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, ενώ μετά τη σύλληψη του οδηγείται αυτή την ώρα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.