Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο άνδρες για την υπόθεση των νεκρών γυναικών

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο άνδρες ηλικίας 52 και 50 ετών που κατηγορούνται για την υπόθεση των δύο νεκρών γυναικών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, οι οποίες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες και αναζητούνταν για μήνες.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρο βιασμό κατά συναυτουργία, που αφορά τον θάνατο της πρώτης γυναίκας, ηλικίας 46 ετών. Η κατηγορία βασίζεται στην εκδοχή που φέρεται να παρουσίασε ο 52χρονος κατά την προανακριτική του εξέταση, σύμφωνα με την οποία η γυναίκα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης. Όπως φέρεται να ομολόγησε, η σορός της μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε κάδο απορριμμάτων.

Παράλληλα, ο 52χρονος αντιμετωπίζει και δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση αναφορικά με τον θάνατο δεύτερης γυναίκας, ηλικίας 42 ετών, η σορός της οποίας εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα σε κατάστημα προχωρημένης αποσύνθεσης, σε δώμα πολυκατοικίας. Και σε αυτή την περίπτωση, οι Αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου, με τον κατηγορούμενο να αρνείται ότι προέβη σε εγκληματική πράξη στο στάδιο της προανάκρισης.

Οι δύο άνδρες απολογήθηκαν σήμερα στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, που χειρίζεται τις σχετικές δικογραφίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος τήρησε τυπική στάση, επιλέγοντας το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο 50χρονος, ο οποίος κατέστη κατηγορούμενος βάσει όσων φέρεται να αποκάλυψε ο συγκατηγορούμενός του στην ΕΛ.ΑΣ., αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στον θάνατο της 46χρονης.

Τα ίχνη και των δύο γυναικών είχαν χαθεί εδώ και μήνες. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τόσο η 46χρονη όσο και η 42χρονη γνώριζαν τον 52χρονο και φέρεται να έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο γυναίκες έπεσαν θύματα εγκληματικής ενέργειας στο υπόγειο πολυκατοικίας στη Μενεμένη, με τη σορό της δεύτερης να μεταφέρεται στο δώμα της ίδιας πολυκατοικίας, όπου και εντοπίστηκε.

Η εξαφάνιση της 46χρονης δηλώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ενώ, σύμφωνα με την εκδοχή του 52χρονου, ο θάνατός της επήλθε στις αρχές Οκτωβρίου του 2024. Αντίστοιχα, η 42χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της τον Ιούλιο του 2025 και η εξαφάνισή της δηλώθηκε λίγες ημέρες αργότερα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών.