Μέγαρα: Ομάδα ποζάρει με τις κλήσεις που «έκοψε» η Τροχαία σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας

Με χιούμορ αντιμετώπισε τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, μία ομάδα νεαρών, που είχε πάρει θέση στην περιοχή των Μεγάρων για να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που εξασφάλισε το flash.gr, ποζάρουν όλοι μαζί επιδεικνύοντας τις κλήσεις που τους «έκοψαν» οι αστυνομικοί της Τροχαίας, το απόγευμα του Σαββάτου (25/9). Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις ενώ ο συνελήφθη ένας 32χρονος ως διοργανωτής του παράνομων αγώνων. Μερικοί εκ των εμπλεκομένων εξ’ αυτών είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το flash.gr, φαίνονται οι οδηγοί να προετοιμάζονται για τους αυτοσχέδιους αγώνες ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας με πολιτικά ρούχα είναι κρυμμένοι μέσα σε συμβατικό βαν της Ασφάλειας. Ξαφνικά ανοίγουν οι πόρτες και εμφανίζονται μπροστά τους οι αστυνομικοί, ενώ συνάδελφοι τους με περιπολικά και συμβατικά οχήματα τους περικυκλώνουν. Μάλιστα, χρειάστηκε και η συνδρομή της ΟΠΚΕ για να στηθεί η αστυνομική επιχείρηση.

Στο σημείο των ελέγχων εντοπίστηκε και συνελήφθη ο διοργανωτής (οδηγός μοτοσυκλέτας) του διαδικτυακού καλέσματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Βεβαιώθηκαν -39- παραβάσεις με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα ενώ αφαιρέθηκαν -21- άδειες ικανότητας οδήγησης, -19- άδειες κυκλοφορίας και -2- ζεύγη πινακίδων.

Σημειώνεται ότι συνελήφθη και έτερος οδηγός μοτοσυκλέτας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης από 16-10-2025 από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής.