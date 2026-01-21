Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν τσάντα επιβάτιδας σε λεωφορείο – Επεισοδιακή σύλληψη

Σε συνολικά 6 αυτόφωρες συλλήψεις ατόμων για κλοπές προχώρησε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης έπειτα από σχετικούς ελέγχους. Μεταξύ αυτών και δύο ημεδαποί 23 και 26 ετών, οι οποίοι, επιβαίνοντας σε λεωφορείο, αφαίρεσαν την τσάντα επιβάτιδας και προσπάθησαν να διαφύγουν. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν.

