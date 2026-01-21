Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν τσάντα επιβάτιδας σε λεωφορείο – Επεισοδιακή σύλληψη

6 αυτόφωρες συλλήψεις ατόμων για κλοπές.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε συνολικά 6 αυτόφωρες συλλήψεις ατόμων για κλοπές προχώρησε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης έπειτα από σχετικούς ελέγχους. Μεταξύ αυτών και δύο ημεδαποί 23 και 26 ετών, οι οποίοι, επιβαίνοντας σε λεωφορείο, αφαίρεσαν την τσάντα επιβάτιδας και προσπάθησαν να διαφύγουν. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν.

Διαβάστε περισσότερα για τις αυτόφωρες συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη.

