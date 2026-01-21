Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Πασχάλης Τερζής - Τι συνέβη με την υγεία του

Εσπευσμένη κρίθηκε η μεταφορά του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή Πασχάλη Τερζή στο νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου ύστερα από περιπέτεια υγείας που τον ταλαιπωρεί.

Ο γνωστός τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και έναν οικογενειακό τους φίλο.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο Alpha, ο σπουδαίος καλλιτέχνης νοσηλεύτηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Οι γιατροί του έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για την κατάσταση της υγείας του.

Καθώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εξετάσεων, ύστερα από λίγες ώρες, ο Πασχάλης Τερζής έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, χωρίς να διατρέχει πλέον κίνδυνο.