Πασχάλης Τερζής: Η μεγάλη επιστροφή του στο τραγούδι

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Η ζωή σου όλη» της Χριστίνας Βίδου και αφού μίλησε για τη φιλία που τον συνδέει με τον Πασχάλη Τερζή, αποκάλυψε πως ο μεγάλος καλλιτέχνης επιστρέφει στα καλλιτεχνικά μας δρώμενα μετά από χρόνια απουσίας.

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ αγαπημένος μου φίλος, γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας λείπει ο Πασχάλης Τερζής, πάρα πολύ. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν περιγράφεται, είναι ένας οικογενειάρχης. Μου ταιριάζει πολύ. Εγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη.

Ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο δίσκο και του είπα θα πας πολύ καλά. Και η απάντησή του ήταν: “όλοι τα ίδια μου λένε, αλλά κανένας δεν με βοηθάει”. Του λέω: “εγώ θα σε βοηθήσω” και κάναμε τον πρώτο δίσκο και πραγματικά το άξιζε και βρήκε έναν υπέροχο δρόμο. Σε λίγο καιρό κατόρθωσα και μπόρεσα και μου τραγούδησε ένα νέο τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό», αποκάλυψε ο λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού.

«Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω»

Θυμίζουμε πως ο Τερζής αποφάσισε να αποχωρήσει από τις πίστες στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του. Ήταν μια προσωπική του απόφαση, καθώς πίστευε πως δεν είχε κάτι άλλο να δώσει στο τραγούδι και επιθυμούσε να απομονωθεί και να ζήσει μια πιο ήρεμη ζωή στο κτήμα του έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Κατά καιρούς είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι ο καλλιτέχνης περνά διάφορα σοβαρά θέματα υγείας, φήμες που διαψεύδονταν από την οικογένειά του. Η επιστροφή του στο τραγούδι αναμένεται να χαροποιήσει ιδιαίτερα τους χιλιάδες θαυμαστές του…