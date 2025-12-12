Κωνσταντίνος Μουταφτσής: «Μετά τον τοκετό βλέπω αλλιώς τις γυναίκες και τις μανάδες»

Η Αθηναΐς Νέγκα είχε καλεσμένο στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Μουταφτσή και μίλησαν για την εμπειρία της γέννας, την πατρότητα, αλλά και το πώς κοιμίζεις εύκολα ένα μωρό! «Έκλαψα όταν βγήκε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια εντολή. Μου ήρθε απευθείας... Είδα το μωρό που βγήκε, που κατάφερε και το έκανε η γυναίκα μου. Φυσικά ήταν δύσκολη γέννα, δεν πέρασε καλά. Βγήκε μεγάλη μπέμπα 4120! Άφου λέγανε θα βγει περπατώντας. Ήμασταν έτοιμοι! Είχε και ένα μαλλί, πιο πολύ από το δικό μου, αλλά ταλαιπωρήθηκε πολύ η μαμά της.

Η γυναίκα μου δεν είναι απλά κομάντο, δεν έχω θαυμάσει στη ζωή μου άνθρωπο παραπάνω, το λέω και το εννοώ απόλυτα και ειλικρινά. Μετά από αυτή την εμπειρία βλέπω αλλιώς τις γυναίκες και τις μανάδες. Εγώ δεν έκανα τίποτα εκεί μέσα. Απλά δεν ανατρίχιασα. Της κράταγα το κεφάλι λίγο ψηλά για να μπορεί να το κάνει όλο αυτό κι εγώ απλά την κοιτούσα.

Το κόλπο με το... πιστολάκι

Τον πρώτο καιρό αισθανόμουν λίγο τύψεις που δεν μπορούσα να βοηθήσω όπως θα ήθελα. Δηλαδή δεν μπορώ να θηλάσω. Επειδή είναι μεγάλο το μωρό και θα πρέπει να της δίνουμε και λίγο ξένο γάλα, ίσως μπορέσω να βοηθήσω εκεί. Μπορώ βέβαια να την κοιμίζω! Είμαι καλός σε αυτό. Έχω κάνει τα πάντα όμως. Γίνεται σόου. Χορεύω, πηδάω, κάνω, ράνω για να δω τι πιάνει. Είναι αυτό πώς κάνουμε για τις αλλεργίες; Να δούμε αυτό έπιασε, αυτό δεν έπιασε. Μου είπανε ότι η ηρεμία πιάνει. Το δοκίμασα και αυτό.

Ανέσυρα αναμνήσεις από μένα, ό,τι μου άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι τη μητέρα μου που μου έκανε πιστολάκι και λένε ότι οι “λευκοί” ήχοι βοηθάνε. Και λέω αυτό είναι. Και έβγαλα ένα πιστολάκι και έπιασε! Και κοιμήθηκε το μωρό. Το ξεκινούσα, με το που έκανα φυσούσε λίγο, της χάιδεψα το κεφάλι, κρακ. Και λέω αυτό είναι, εντάξει».