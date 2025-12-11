«The Voice»: Πότε επιστρέφει η Έλενα Παπαρίζου στην καρέκλα της

Στην τελική ευθεία βαδίζει το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ. Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνεται η τρίτη και πιο κρίσιμη φάση του μουσικού διαγωνισμού, τα Battles.

Μάλιστα στο επεισόδιο της Κυριακής, ο Πάνος Μουζουράκης υποδέχεται στη σκηνή το συγκρότημα Gadjo Dilo για ένα ξεχωριστό act. Ενώνουν τις καλλιτεχνικές δυνάμεις τους και μας παρασύρουν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μαζί τους. Από αυτά τα δύο επεισόδια θα προκύψουν οι τελευταίοι διαγωνιζόμενοι που θα προκριθούν στα Cross Battles LIVE, στον Ημιτελικό και τον Τελικό.

Η βασίλισσα των LIVE

Το ΣΚ 20 και 21 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τα Cross Battles LIVE. Από τους 36 παίκτες (9 ανά ομάδα) θα προκύψουν οι 18 που θα περάσουν στον Ημιτελικό του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά οι παίκτες θα μειωθούν στο μισό και έτσι μόλις 9 θα περάσουν στον τελικό της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου. Στα τέσσερα αυτά live show θα επιστρέψει -καλώς εχόντων των πραγμάτων- και η Έλενα Παπαρίζου που τις επόμενες ώρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται…

Διάσημοι σε Blind Auditions

Το βράδυ της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου γυρίστηκε ένα σπέσιαλ επεισόδιο του «The Voice of Greece» που θα μεταδοθεί την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και θα αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά το εορταστικό σόου του ΣΚΑΪ που θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Από το μεγάλο φινάλε θα παρελάσουν αρκετοί διάσημοι ως παίκτες (Άση Μπήλιου, Μιχάλης Μαρίνος, Βίκυ Καγιά, Δανάη Μπάρκα, Χρήστος Φερεντίνος) με τον Γιώργο Καπουτζίδη να τους σιγοντάρει και την κριτική επιτροπή να προσπαθεί να καταλάβει ποιος τραγουδάει! Αν κάποιος από αυτούς κερδίσει τα… αυτιά των κριτών, εκείνοι θα πατήσουν το κουμπί και θα γυρίσουν την καρέκλα τους.

Στην επιτροπή πλάι στον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και τον Γιώργο Μαζωνάκη θα δούμε τον Κωστή Μαραβέγια, αφού η Έλενα Παπαρίζου απουσίαζε από το συγκεκριμένο γύρισμα εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζει με την υγεία της…