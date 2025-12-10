Έλενα Παπαρίζου: Το πρόβλημα στο στομάχι και η οριστική απουσία από το εορταστικό του «The Voice»

Στο νοσοκομείο παραμένει για τρίτο 24ωρο η Έλενα Παπαρίζου μετά το θέμα υγείας που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια έφτασε στο νοσοκομείο στα όρια της κατάρρευσης και οι γιατροί έκριναν σκόπιμο να παραταθεί η νοσηλεία της και να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο και να βρουν την ακριβή αιτία του προβλήματος ούτως ώστε -όταν με το καλό πάρει εξιτήριο- να είναι σίγουροι πως θα επιστρέψει στο σπίτι της και με την αγωγή που θα πάρει να γίνει εντελώς καλά και να επανέλθει στα καθήκοντά της.

Δεύτερη φορά στο νοσοκομείο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Έλενα Παπαρίζου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στο “Πρωινό”. «Η γυναίκα είχε πάει στο θεραπευτήριο πριν από δυο τρεις εβδομάδες, όχι για να νοσηλευτεί, αλλά για να κάνει κάποιες εξετάσεις γιατί πήγε με κοιλιακό άλγος. Καλές ήταν οι εξετάσεις, της είπαν ότι είναι άγχος, της έδωσαν και κάτι χάπια… Το άγχος σωματοποιείται, πάει στα έντερα και στο στομάχι. Προφανώς το άγχος και η πίεση που έχει για κάποιους λόγους η Έλενα εντάθηκαν και γι’ αυτό πήγε να λιποθυμήσει από τον πόνο και την πήγαν εκτάκτως στο νοσοκομείο, άρα χειροτέρεψε η κατάστασή της».

Εκτός «Voice»

Πάντως σε σχέση με την εισαγωγή της, η κλινική εικόνα της τραγουδίστριας παρουσιάζει βελτίωση. Παρόλα αυτά η Παπαρίζου δεν θα μπορέσει να παραστεί στο σημερινό (10/12) γύρισμα του πρωτοχρονιάτικου εορταστικού «The Voice» και -όπως όλα δείχνουν- τη θέση της θα καλύψει ο Κωστής Μαραβέγιας. Στο συγκεκριμένο σόου θα τραγουδήσουν περίπου 15 διάσημοι, μεταξύ των οποίων η Βίκυ Καγιά, η Δανάη Μπάρκα και ο Χρήστος Φερεντίνος.