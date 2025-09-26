Έλενα Παπαρίζου: «Δεν φορούσα γάντια με έπιασε αλλεργικό άσθμα, έπαθα δύσπνοια»

Η Έλενα Παπαρίζου ήταν καλεσμένη στο podcast του Ρυθμού 94,9 και της Άννας Ζηρδέλη και μίλησε για όλα! «Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Έχω προστάτη τον Ταξιάρχη Μιχαήλ. Πηγαίνω και στη Σύμη και στη Μυτιλήνη», είπε η τραγουδίστρια και στη συνέχεια αποκάλυψε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής που θα ήθελε να τη ζήσει στο repeat! «Θα ήθελα να ξαναζήσω τη γέννηση του Βίλιαμ, του ανιψιού μου. Ήμουν εκεί και έκοψα τον ομφάλιο λώρο, ήταν κάτι πολύ ουάου. Ήταν μαγικό, κάποια στιγμή λιποθύμησα, αλλά όλα καλά».

Μακριά από το γυμναστήριο

Η τραγουδίστρια παλεύει με νύχια και με δόντια για να μην ξεφύγει στα κιλά της κάτι που είναι αρκετά δύσκολο καθώς δεν τα πάει και πολύ καλά με την άσκηση. «Βαριέμαι πολύ τη γυμναστική! Είμαι ένας άνθρωπος που περπατάω αρκετά βέβαια… Μπορώ να βγω κάτω στην παραλία στο Καβούρι να περπατήσω, ή σε έναν στίβο και να ρίξω ένα μικρό τρεξιματάκι, αυτά θα το κάνω, αλλά δεν είμαι ποτέ ο άνθρωπος που θα κάνω συνδρομή σε γυμναστήριο».

Οι τροφικές αλλεργίες

Η Παπαρίζου αναφέρθηκε και στις αλλεργίες που τη βασανίζουν, γι’ αυτό σε καθημερινή βάση είναι πολύ προσεκτική. «Η αλήθεια είναι πως μετά το τραγούδι νομίζω η τέχνη μου είναι στο φαγητό! Μου αρέσει να δοκιμάσω γεύσεις. Προσωπικά είμαι περιορισμένη, μπορώ να μαγειρέψω φαγητά για να φάνε οι άλλοι, αλλά δεν τα τρώω όλα γιατί έχω διάφορες τροφικές αλλεργίες.

Ας πούμε, είχαμε καρύδια και ήθελα να τα σπάσω για να είναι έτοιμα και επειδή δεν φορούσα γάντια με έπιασε αλλεργικό άσθμα, έπαθα δύσπνοια. Και δεν έφαγα, τα καθάριζα απλά».