Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο και ετοιμάζεται για το «Voice», αλλά και τις πίστες

Καλά τα νέα για την Έλενα Παπαρίζου. Η τραγουδίστρια πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν με ένα πρόβλημα στο στομάχι που την ταλαιπωρούσε για καιρό και αναρρώνει στο σπίτι της, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές με τους συνεργάτες της για να δρομολογήσουν το πώς θα καλύψει τον χαμένο χρόνο.

Μικρή αναβολή

Η Παπαρίζου είχε κλείσει να εμφανιστεί από τα Χριστούγεννα στο νυχτερινό μαγαζί NOX, όμως εξαιτίας της περιπέτειας της υγείας της, αυτές πήραν μια μικρή αναβολή, όπως αποκάλυψε σήμερα το “Πρωινό”. Όπως όλα δείχνουν η τραγουδίστρια θα επιστρέψει στις πίστες ανήμερα των Φώτων και στο πλευρό της θα βρίσκεται ο Τάκης Ζαχαράτος.

Τη σκηνοθεσία του προγράμματος έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός και στη σκηνή μαζί με την Έλενα θα βρίσκονται 50 χορευτές θυμίζοντας σόου που ανεβαίνουν στα ξενοδοχεία του Λας Βέγκας. Οι εμφανίσεις αυτές είναι πολύ απαιτητικές γι’ αυτό και η τραγουδίστρια θέλει να ξεκουραστεί όσο περισσότερο γίνεται ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στο νέο της εγχείρημα γιατί όπως είναι αναμενόμενο θα χρειαστούν πολλές πρόβες για να “κουρδιστεί” όλη η ομάδα και να μπορεί να δέσει το σχήμα επί σκηνής.

Κανονικά στα live

Το ΣΚ 20 και 21 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τα Cross Battles LIVE του φετινού “The Voice” του ΣΚΑΪ. Αν όλα πάνε καλά, η Παπαρίζου θα έχει επιστρέψει στην καρέκλα της για να δει ποιοι παίκτες θα περάσουν στον Ημιτελικό του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου. Φυσικά δεν θα λείψει ούτε από τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου.

Πάντως οι φαν του σόου δεν θα τη δουν στο Πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα του “The Voice” με τους διάσημους καλεσμένους (Άση Μπήλιου, Μιχάλης Μαρίνος, Βίκυ Καγιά, Δανάη Μπάρκα, Χρήστος Φερεντίνος) σε ρόλο παικτών καθώς αυτό γυρίστηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, τότε που η Έλενα βρισκόταν ακόμη στο νοσοκομείο και τη θέση της πήρε ο Κωστής Μαραβέγιας.