Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο - Τι τρέχει με την υγεία της;

Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Παπαρίζου! Η τραγουδίστρια βρισκόταν στην πρόβα για το τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ «The Voice of Greece» σήμερα τα ξημερώματα (8/12) όταν ξαφνικά αισθάνθηκε πολύ άσχημα και ζήτησε τη βοήθεια των συνεργατών της, αλλά και της παραγωγής που έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει.

Απαραίτητες οι εξετάσεις

Οι γιατροί που βρίσκονταν στο τηλεοπτικό πλατό έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά της στο νοσοκομείο για να διερευνηθεί περαιτέρω το θέμα που με την κατάσταση της υγείας της που είχε ήδη επιδεινωθεί αρκετά. Η τραγουδίστρια λοιπόν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να αναρρώσει πλήρως.



φωτογραφία NDP

Αναβάλλονται οι εμφανίσεις

Η δισκογραφική της εταιρία Minos Emi εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πορεία της υγείας της Παπαρίζου, που αγαπά πολύ το ελληνικό κοινό, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».