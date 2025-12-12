Μάνια Παπαδημητρίου: «Όταν ο άντρας μου έπαθε καρκίνο, βλέπαμε μαζί σίριαλ για να ξεχνιόμαστε»

Η Μάνια Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένη στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τη δύναμη της τηλεόρασης και πόσο της κράτησε συντροφιά τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής της που δεν μπορούσε ούτε να μείνει στη σιωπή, ούτε όμως να πει και κάτι...

«Αρρώστησε ο άντρας μου και ταυτόχρονα ήταν η μητέρα μου πολύ μεγάλη και οπωσδήποτε δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι. Ο άντρας μου έπαθε καρκίνο και ζήσαμε πέντε χρόνια, μερικές φορές πολύ καλά με τις θεραπείες και τα λοιπά, μερικές φορές πολύ άσχημα και στο τέλος πάρα πολύ άσχημα. Και η τηλεόραση ήταν πολύ μεγάλη συντροφιά. Ειδικά τα σίριαλ που παίζανε και πολλοί ηθοποιοί που τους ξέρω και έχουμε παίξει στο θέατρο μαζί.

«Είδα μια πλευρά της που δεν είχα εκτιμήσει»

Ήταν μια στιγμή που μπορούσαμε να ξεχνιόμαστε χωρίς να χρειάζεται να μιλάμε για κάτι επικίνδυνο που θα εμένα θα με έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση γιατί θα έπρεπε να πω ή να μην πω κάτι και σε εκείνον θα του γεννούσε μέσα στο μυαλό του φόβους. Όπως κάνει η σιωπή...



Μας ένοιαζε πάρα πολύ τι θα γίνει παρακάτω στα σίριαλ. Και αυτή η χρονικότητα κάθε βράδυ, την ίδια ώρα... Πέσαμε και στον κορονοϊό μέσα που δεν μπορούσαμε και να βγούμε από το σπίτι καθόλου. Και έτσι κολλήσαμε, όπως όλη η Ελλάδα. Και την αγάπησα. Γιατί και μου αρέσουν οι σειρές. Και είδα μια πλευρά που ίσως όταν ήμουν νεότερη και πιο, ξέρεις όταν έχεις όλη τη δύναμη, δεν την είχα προσέξει, δεν την είχα εκτιμήσει».