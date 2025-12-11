Ρόκκος: «Έχω χάσει δύο αδέλφια σε χρόνο dt - Πρέπει να επιλέξεις αν θα συνεχίσεις ή αν θα τελειώσεις»

Συνέντευξη στο Κοσμοράδιο έδωσε ο Στέλιος Ρόκκος και μίλησε για τις δύο απώλειες των αδελφών του και το restart που έκανε προκειμένου να σταθεί στα πόδια του και να συνεχίσει τη ζωή του. «Κάνω delete. Δεν είναι εύκολο, έρχεται μετά από πόνο. Έχω χάσει δύο αδέλφια σε χρόνο dt. Τι να μου πείτε; Πρέπει να επιλέξεις αν θα συνεχίσεις ή αν θα τελειώσεις» εξομολογήθηκε.

Όπως παραδέχθηκε, το τραγούδι δεν το είδε ποτέ ως δουλειά και μάλλον αυτό του έχει κοστίσει. «Μακάρι να έβλεπα τη μουσική σαν δουλειά γιατί θα είχαν πάει πολύ καλύτερα τα πράγματα και οικονομικά σε εμένα» τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Με χιούμορ, αναφέρθηκε και στην πολυσυζητημένη εδώ και αρκετό καιρό Κίμπερλι Γκιλφόιλ. «Αγαπώ την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και μισώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό που την έχει πάρει όλη δική του. Ζηλεύω πολύ, θέλω να τη γνωρίσω και εγώ» δήλωσε.

Ο τραγουδιστής τοποθετήθηκε και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι που δεν είναι εν γνώσει μας. Μπορείς να βγάλεις την προσωπική μου ζωή προς τα έξω χωρίς να θέλω; Δεν υπάρχει περίπτωση».

Πρόσφατα ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για την πίστη του στο Θεό και ο Στέλιος Ρόκκος σχολίασε: «Ο καθένας έχει τα πιστεύω του. Του Νίκου του αρέσει να είναι με την θρησκεία».