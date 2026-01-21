Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Καθυστέρηση μέχρι 7 μήνες για τα ΦΥΚ

Η δυνατότητα διάθεσής των ΦΥΚ και από τα φαρμακεία της γειτονιάς παραμένει ανενεργή.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε αναμονή που φτάνει τους 7 μήνες, για τη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα φαρμακεία της γειτονιάς, βρίσκονται οι ασθενείς, αλλά και οι φαρμακοποιοί καθώς, όπως επισημαίνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), η δυνατότητα διάθεσής των ΦΥΚ και από τα φαρμακεία της γειτονιάς παραμένει ανενεργή, παρά τις σχετικές εξαγγελίες του υπουργείου Υγείας από τον Ιούνιο του 2025.

Διαβάστε περισσότερα για τα όσα αναφέρει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

