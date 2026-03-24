ΕΟΠΥΥ: Έως 15 Μαρτίου εξυπηρετήθηκαν 294.648 αιτήματα ασθενών για κατ' οίκον Φάρμακα Υψηλού Κόστους

Η νέα δωρεάν υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ που ξεκίνησε 16 Ιουνίου 2025 έχει εξυπηρετήσει έως 15 Μαρτίου 2026 συνολικά 294.648 αιτήματα ασθενών οι οποίοι παρέλαβαν τη φαρμακευτική τους αγωγή είτε κατ' οίκον είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία που δε λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ είτε σε ιδιωτικές κλινικές είτε σε ιδιωτικά φαρμακεία.

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έκανε λόγο για «νέα εποχή εξυπηρέτησης για όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα», δίνοντας στη δημοσιότητα τα στοιχεία που αφορούν την νέα δωρεάν υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ που ξεκίνησε 16 Ιουνίου 2025.

