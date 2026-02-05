ΕΟΠΥΥ: Από 16 Φεβρουαρίου τα φάρμακα υψηλού κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία

Παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, η επέκταση της συλλογικής σύμβασης για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.

Τη σύμβαση υπέγραψαν η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Απόστολος Βαλτάς, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 και της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη υφιστάμενες δράσεις διάθεσης φαρμάκων, όπως τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και η κατ’ οίκον παράδοση, με στόχο τη σημαντική διευκόλυνση των ασφαλισμένων. Οι δικαιούχοι θα μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες ΦΥΚ, βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, από το φαρμακείο της επιλογής τους.

Υπουργείο Υγείας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου αναμένεται να διατίθενται περίπου 20.000 συνταγές τον μήνα μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, έναντι μόλις 1.500 συνταγών μηνιαίως που εξυπηρετούνταν μέχρι σήμερα με την υφιστάμενη διαδικασία.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η πρώτη φορά που μίλησα για την ανάγκη τα ιδιωτικά φαρμακεία να παρέχουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους στους ασθενείς πέρα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ήταν το 2013. Και σήμερα, το 2026, είμαι ο Υπουργός που τελικά το εγκαινιάζει. Από τις 16 Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για να μπορούν οι ασθενείς να κάνουν τα αιτήματά τους. Σε πρώτη φάση θα αφορά ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτό ισοδυναμεί περίπου σε 23.000 συνταγές το μήνα που είναι οι πρώτες που απελευθερώνουμε μέσα στον Φεβρουάριο.

Υπουργείο Υγείας

Βασικά Στοιχεία της Διαδικασίας

Συμμετοχή Φαρμακείων: Στην διαδικασία δύνανται να ενταχθούν όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας. Οι φαρμακοποιοί που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν οφείλουν να το δηλώσουν. Τα συμμετέχοντα φαρμακεία πιστοποιούνται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και υποχρεούνται να χορηγούν τα ΦΥΚ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τους.

Πεδίο Εφαρμογής: Η διαδικασία αφορά συγκεκριμένες δραστικές ουσίες και θεραπευτικές κατηγορίες (αρχικά περιλαμβάνουν κάποια αντικαρκινικά φάρμακα καθώς και φάρμακα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας), όπως αυτές καθορίζονται και επικαιροποιούνται από το Υπουργείο Υγείας. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται τα φάρμακα που προορίζονται αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση.

Οφέλη για τον Ασθενή: Η παραλαβή των φαρμάκων από τους δικαιούχους πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει το ιδιωτικό φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά.

Διαδικασία