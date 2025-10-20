Πράγα: Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια από το 2026 μετά από διαμαρτυρίες των κατοίκων

Στην απαγόρευση της ενοικίασης των ηλεκτρικών πατινιών προχωρά η Πράγα από τον Ιανουάριο του 2026. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά το χάος που έχει προκληθεί στα πεζοδρόμια της τσεχικής πρωτεύουσας.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ενέκριναν τη Δευτέρα αλλαγές στους κανονισμούς που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη, όπου ζουν σχεδόν 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι και όπου οι πλακόστρωτοι δρόμοι και η ιστορία της προσέλκυσαν περισσότερους από 8 εκατομμύρια τουρίστες το 2024, σημειώνει ο Guardian.

Ενώ τα ποδήλατα – τόσο τα απλά όσο και τα ηλεκτρικά – υπόκεινται σε νέους κανόνες σχετικά με τα σημεία στάθμευσης, τα ηλεκτρικά πατίνια δεν περιλαμβάνονται στους κανονισμούς, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η χρήση τους στην πόλη. «Εγκρίθηκε το τέλος των ηλεκτρικών πατινιών!», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του εθνικού κόμματος των Πειρατών, Zdeněk Hřib, ο οποίος είναι αναπληρωτής δήμαρχος υπεύθυνος για τις μεταφορές στο δημαρχείο της Πράγας. «Εισάγουμε σαφείς κανόνες που θα καθαρίσουν τον δημόσιο χώρο από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία πατινιών, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνταν στο κέντρο της πόλης περισσότερο ως τουριστική ατραξιόν παρά ως μέσο μεταφοράς και προκαλούσαν χάος στους πεζόδρομους και στις πεζοδρομημένες ζώνες».

Δεν είναι μόνο η Πράγα

Η Πράγα είναι ένας από τους πολλούς δημοφιλείς ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς που έχουν λάβει αυστηρά μέτρα κατά των ηλεκτρικών πατινιών τα τελευταία χρόνια. Οι πόλεις έχουν επιβάλει αυστηρούς κανόνες ασφαλείας, όπως η υποχρεωτική χρήση κράνους και ασφάλισης στις ιταλικές πόλεις, ή έχουν απαγορεύσει εντελώς την ενοικίασή τους, όπως στο Παρίσι και τη Μαδρίτη. Η Φινλανδία έχει απαγορεύσει τη χρήση τους σε άτομα κάτω των 15 ετών.

Οι αρχές της Πράγας δήλωσαν ότι έδρασαν μετά από καταγγελίες κατοίκων για τους κινδύνους που ενέχουν τα πατίνια που σφυρίζουν στα πεζοδρόμια ή στα πάρκα, ή που εμποδίζουν τα πεζοδρόμια ή τις θέσεις στάθμευσης στους δρόμους όταν δεν χρησιμοποιούνται. Η πόλη, που θέλει να προωθήσει την ευρύτερη χρήση των υπηρεσιών κοινής χρήσης ποδηλάτων, δήλωσε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων από τα ποδήλατα.