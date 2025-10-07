Κινούμενος κίνδυνος: Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα πήρε αμπάριζα 13 οχήματα στο κέντρο της Αθήνας

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) έναν 52χρονο με καταγωγή από την Ουκρανία, για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο 52χρονος κινούμενος με το όχημα του στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προέβησαν στην αλκοολομέτρηση του 52χρονου οδηγού και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα μέτρησης 0,97mg/l.

Επιπρόσθετα, ο 52χρονος δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.