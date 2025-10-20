Ελλάδα οδήγηση Τροχαία (Η) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Επιτρέπεται να πίνουμε καφέ όταν οδηγούμε: Το υπουργείο Μεταφορών βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Τελικά επιτρέπεται να πίνουμε καφέ ή νερό όταν οδηγούμε; Μπορούμε να οδηγούμε τον χειμώνα φορώντας χοντρό μπουφάν ή όχι;

Φωτ.: Unsplash
Φωτ.: Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τελικά επιτρέπεται να πίνουμε καφέ ή νερό όταν οδηγούμε; Μπορούμε να οδηγούμε τον χειμώνα φορώντας χοντρό μπουφάν ή όχι; Είναι νόμιμο να έχουμε τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ στο κάθισμα του συνοδηγού ή κινδυνεύουμε με πρόστιμο;

Αυτά και άλλα πολλά ευφάνταστα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ως απαγορεύσεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ωστόσο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: προχώρησε σε διευκρινίσεις, κάνοντας λόγο για παραπλανητικά δημοσιεύματα και ρεπορτάζ για τον νέο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ

• Οδήγηση με χοντρό μπουφάν

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.

• Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

- Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο 'Αρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.

- Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999), χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.

• Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα/ καμπίνα του αυτοκινήτου

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

- Αυτό που προβλέπεται (στο 'Αρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.

- Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ.

Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα οδήγηση Τροχαία (Η) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader