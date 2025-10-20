Επιτρέπεται να πίνουμε καφέ όταν οδηγούμε: Το υπουργείο Μεταφορών βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Τελικά επιτρέπεται να πίνουμε καφέ ή νερό όταν οδηγούμε; Μπορούμε να οδηγούμε τον χειμώνα φορώντας χοντρό μπουφάν ή όχι; Είναι νόμιμο να έχουμε τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ στο κάθισμα του συνοδηγού ή κινδυνεύουμε με πρόστιμο;

Αυτά και άλλα πολλά ευφάνταστα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ως απαγορεύσεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ωστόσο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: προχώρησε σε διευκρινίσεις, κάνοντας λόγο για παραπλανητικά δημοσιεύματα και ρεπορτάζ για τον νέο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ

• Οδήγηση με χοντρό μπουφάν

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.

• Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

- Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο 'Αρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.

- Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999), χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.

• Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα/ καμπίνα του αυτοκινήτου

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

- Αυτό που προβλέπεται (στο 'Αρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.

- Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ.

Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.