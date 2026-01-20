Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε ανάποδα σε κεντρικό δρόμο - Δείτε βίντεο

Βασικά μαθήματα... οδήγησης -και μάλιστα επειγόντως- πρέπει να (ξανα)ξεκινήσει ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη, που χθες το βράδυ αγνόησε τις σχετικές απαγορευτικές σημάνσεις και μπήκε ανάποδα (!) στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, έναν από τους πλέον γνωστούς μονοδρομημένους δρόμους της πόλης, με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του voria.gr, ο ασυνείδητος οδηγός αποφάσισε να μπει ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος σύγκρουσης με άλλο όχημα.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ο οδηγός κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας και στρίβει δεξιά σε κάθετη οδό την ίδια ώρα που δεκάδες οχήματα διασχίζουν τη λεωφόρο. Ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα.