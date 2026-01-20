Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι για παρεμπόριο σε λαϊκές – Συλλήψεις και πρόστιμα 4.000 ευρώ

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 12-01-2026 έως 18-01-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας. Συνολικά ελέγχθηκαν 505 άτομα, συνελήφθησαν 2 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, βεβαιώθηκαν 4 διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 203 προϊόντα παρεμπορίου.



Διαβάστε περισσότερα για τους ελέγχους από την αστυνομία για παρεμπόριο.