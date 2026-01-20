Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι για παρεμπόριο σε λαϊκές – Συλλήψεις και πρόστιμα 4.000 ευρώ

Οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 12-01-2026 έως 18-01-2026

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 12-01-2026 έως 18-01-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας. Συνολικά ελέγχθηκαν 505 άτομα, συνελήφθησαν 2 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, βεβαιώθηκαν 4 διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 203 προϊόντα παρεμπορίου.

