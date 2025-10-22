Η Τροχαία κόβει πρόστιμα και χαρίζει κράνη έξω από την Παλιά Βουλή - «Θύμα» και ο Στάθης Σχίζας

«Το κράνος σώζει ζωές» και η Τροχαία το γνωρίζει καλά γι' αυτό υιοθέτησε μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία, η οποία στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους απείθαρχους οδηγούς και συνοδηγούς που επιμένουν να μην το εφαρμόζουν. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας και της εκστρατείας «Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους».

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 22/10 και κατά τη διάρκεια του τακτικού ελέγχου για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στους δρόμους της Αθήνας, υπάλληλοι της Τροχαίας σταματούσαν όσους βρίσκονταν πάνω στις μηχανές τους και δεν φορούσαν το προστατευτικό κράνος.

Αφού βεβαίωναν το ανάλογο πρόστιμο, στη συνέχεια προσέφεραν από ένα κράνος μέσα σε λευκή πάνινη τσάντα, το κόστος του οποίου εκτιμάται περίπου στα 180 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του flash.gr, μέχρι στιγμής έχουν βεβαιωθεί 10 πρόστιμα τα οποία συνοδεύονταν από τα κράνη.

«Με έγραψαν πιο πίσω και απλά ήθελα να φτάσω μέχρι τον προορισμό μου και μας ξανασταμάτησαν. Το μάθαμε καλά και ριζώθηκε. Πήγα να πάρω τον συνεπιβάτη μου στο τρένο αλλά δεν είχε μαζί του το κράνος. Ήταν της τελευταίας στιγμής. Άλλη φορά θα παίρνει ταξί» ανέφερε ένας οδηγός μηχανής.

Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος flash.gr

Ο Στάθης Σχίζας πιάστηκε χωρίς κράνος

Ανάμεσα στους παραβάτες που περνούσαν από το σημείο του ελέγχου, μπροστά στην Παλιά Βουλή, ήταν και ο γνωστός παίκτης ριάλιτι Στάθης Σχίζας.

«Λάθος μου μεγάλο. Πολύ καλά έκανε η αστυνομία, εγώ έσφαλα αλλά τώρα μας δίνουν δώρο και κράνος οπότε κανονικά θα έπρεπε να βάλουν διπλό πρόστιμο. Κάπως να το χρεώνουν στην κλήση. Καλά κάνουν και συμφωνώ απόλυτα. Η κλήση μου είναι 350€».

Ανάμεσα στα «θύματα» της τροχαίας και ο πρώην παίκτης ριάλιτι Στάθης Σχίζας, ο οποίος πήρε και αυτός «δώρο» ένα κράνος! pic.twitter.com/XWqbpbXANC — Flash.gr (@flashgrofficial) October 22, 2025

Τα σημεία όπου βρίσκονται άνθρωποι της Τροχαίας στην Αθήνα, είναι:

Παλαιά Βουλή

Πλατεία Ιλίου (Ίλιον)

Λεωφόρος Μεσογείων

Οδός Ξανθίππου, έναντι της οδού Δημοκρατίας

Στο πλαίσιο της εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου θα διανεμηθούν δωρεάν κράνη και από την Τροχαία Ξάνθης σε οδηγούς μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, ενώ, αυτή η πρωτοβουλία έγινε πράξη και στη Ζάκυνθο.