Νέος ΚΟΚ ίδια ταχύτητα: 269 οδηγοί πιάστηκαν να τρέχουν στην Αττική

Παρά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και την αυστηροποίηση των ποινών, η υπερβολική ταχύτητα εξακολουθεί να παραμένει μια από τις πιο συχνές και επικίνδυνες παραβάσεις στους δρόμους της Αττικής.

Στο πλαίσιο τριήμερης εξόρμησης που σχεδίασε και υλοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, βεβαιώθηκαν 269 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε οδηγούς που εντοπίστηκαν να κινούνται με ταχύτητες σημαντικά υψηλότερες από τα επιτρεπτά όρια. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των τοπικών Τμημάτων Τροχαίας.

Παρά τη συστηματική παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους και την επιβολή αυστηρότερων ποινών από τον Ιούλιο του 2025, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά παραβάσεων δεν έχουν μειωθεί ουσιαστικά. Αντίθετα, σημειώνεται μικρή αύξηση περίπου 3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 — ένδειξη ότι αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να αδιαφορούν για τους κινδύνους και τις κυρώσεις.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, οι ποινές για υπέρβαση ορίου ταχύτητας είναι πλέον ιδιαίτερα αυστηρές:

Για υπέρβαση έως 20 km/h, πρόστιμο 100 ευρώ.

Για υπέρβαση 20–30 km/h, 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Για υπέρβαση άνω των 30 km/h, 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός εξαμήνου, το πρόστιμο διπλασιάζεται και προβλέπεται ποινική δίωξη.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και προειδοποιεί πως η μηδενική ανοχή απέναντι στην επικίνδυνη οδήγηση θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα. Παράλληλα, αξιωματικοί της Τροχαίας αναγνωρίζουν ότι, παρά την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, απαιτείται ενίσχυση της οδικής παιδείας και της κοινωνικής ευθύνης. «Η μείωση των τροχαίων δεν είναι μόνο θέμα ποινών, αλλά αλλαγής νοοτροπίας», σχολιάζουν χαρακτηριστικά.