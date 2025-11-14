Χειροπέδες σε πασίγνωστο επιχειρηματία για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ -Θύμα και ο Σπύρος Μαρτίκας

Ένας 51χρονος πασίγνωστος επιχειρηματίας - που μεταξύ άλλων διαθέτει αλυσίδα κέντρων ευεξίας - συνελήφθη μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα από την Οικονομική Αστυνομία, για υπόθεση κακουργηματικής απάτης ύψους άνω του 1,3 εκατ. ευρώ.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στον 51χρονο αποδίδεται ρόλος υπαρχηγού σε εγκληματική ομάδα, στην οποία αρχηγός φέρεται να είναι ένας 53χρονος που παρουσιάζονταν ως ανώτατο στέλεχος Καζίνο. Τα μέλη του κυκλώματος, τουλάχιστον από το 2023 σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., προσέγγιζαν άτομα με οικονομική επιφάνεια και τους έπειθαν να τους δώσουν χρήματα για να τα επενδύσουν στο Καζίνο.

Έδειχναν και... εγγυητικές επιστολές

Μάλιστα, προκειμένου να γίνονται πιο πιστευτοί άλλοτε έδειχναν κάποιες εγγυητικές επιστολές κι άλλοτε έδιναν κάποιες επιταγές, υποσχόμενοι κέρδη έως και 20% μηνιαίως επί του κεφαλαίου που θα έβαζαν στην επένδυση. Ο 51χρονος φαίνεται να ήταν πρόσωπο-«κλειδί», καθώς εκτός από πασίγνωστος επιχειρηματίας είχε την ευκαιρία να κυκλοφορεί και να φωτογραφίζεται μεταξύ άλλων και με μέλη της κυβέρνησης.



Ο επιχειρηματίας που συνελήφθη για την απάτη-μαμούθ

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το κύκλωμα κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον 13 θύματα, ανάμεσα τους και ο πασίγνωστος παίκτης ριάλιτι και ιδιοκτήτης φαρμακείων, Σπύρος Μαρτίκας.





Όταν τα θύματα καταλάβαιναν την απάτη και ζητούσαν πίσω τα χρήματα τους, τα μέλη του κυκλώματος κατέφευγαν ακόμη και σε βίαιες μεθόδους, ενώ έστησαν ακόμη και ληστεία σε θύμα προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -38.925- ευρώ,

-113- διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

-735- λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας, πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ, πλήθος ρολογιών με επιγραφή ROLEX αμφιβόλου γνησιότητας,

-2- πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα,

-3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και

-6- κινητά τηλέφωνα.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Φωτο: ΕΛΑΣ

Φωτο: ΕΛΑΣ

Φωτο: ΕΛΑΣ

Η δικογραφία από την Οικονομική Αστυνομία είναι πολυσέλιδη, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.