Μαρτίκας για επιχειρηματία με απάτες 1,3 εκ. ευρώ: «Έφαγε από τον Παντελίδη 250.000 όταν σκοτώθηκε»

Σε μια σειρά σοβαρών καταγγελιών προχώρησε ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα του επιχειρηματία που συνελήφθη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με απάτες άνω του 1,3 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος συνδέει τον συλληφθέντα ακόμη και με πτυχές της υπόθεσης του θανάτου του Παντελή Παντελίδη, μιλώντας για έναν άνθρωπο που, όπως λέει, λειτουργούσε συστηματικά εξαπατώντας επενδυτές και επωνύμους.

Ο γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου για συμμετοχή σε κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε δεκάδες άτομα, προσελκύοντας επενδύσεις με υποσχέσεις για 20% μηνιαία απόδοση σε «επενδύσεις» σε καζίνο. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχασε μεγάλη χρηματική περιουσία.

Μιλώντας στο Mega, ο Σπύρος Μαρτίκας περιέγραψε πώς εξαπατήθηκε, πώς συνδέει τον επιχειρηματία με την υπόθεση Παντελίδη και με ποιον τρόπο λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση.

«Οι εγκληματίες πρέπει να ηρεμήσουν. Ο Κορυδαλλός δεν τους χωράει. Θα ζουν μαζί ερωτικά με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Οι αστυνομικοί έβγαλαν στην επιφάνεια τη σπείρα που εξαπατούσε κόσμο. Δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν, το χρηματικό ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο. Θέλω να ξεβρωμίσει ο τόπος», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Ήταν στην οργάνωση των ΑΧΕΠΑ, και κατάφερνε να προσεγγίζει επωνύμους. Πήγαινε σε όλες τις εκδηλώσεις και έκλεβε φωτογραφίες με γνωστούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να εκτεθεί κανείς με τον οποίο φωτογραφήθηκε, κανείς υπουργός, πολιτικός. Με είχε προσεγγίσει, να προσφέρει αυτοκίνητο διαφημίζοντας εμένα και τα καταστήματά του. Τη στιγμή των γυρισμάτων κουβαλούσε πάνω από 100.000 ευρώ μετρητά. Οι ατάκες του ήταν “τι νομίζεις από μασατζίδικα βγάζω λεφτά;“. Ήθελε με κάθε τρόπο να είναι δίπλα μου, κουβαλούσε και έναν μπράβο μαζί του».

Όπως είπε, ο επιχειρηματίας «έφερνε πελάτες και επενδυτές» και χρησιμοποιούσε το όνομα του δικηγόρου και κουμπάρου του. Εξαπάτηση θυμάτων, παραπλάνηση μέσω στημένων σκηνικών σε σουίτες καζίνο, εξαργυρώσεις χρυσού και προσχηματικές ληστείες ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, μέρος της δράσης του κυκλώματος.

Η δράση του επιχειρηματία σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα

Ο ίδιος περιέγραψε αναλυτικά τον τρόπο που η οργάνωση προσέγγιζε τα θύματα:

«Ζητούσαν 50.000 ευρώ για αρχή, με υπογραφή συμβολαίου και τα έπαιζαν μετρητά. Σε πλήρωναν σε 2 – 3 βδομάδες με 55.000 ευρώ, να μην χάσουν τα στατιστικά απόδοσης. Σε πλήρωναν 3 με 4 φορές, και μετά ξεκινούσε το πανηγύρι. Έλεγαν “δεν έχω μετρητά, θα σε πληρώσω σε χρυσό“. Σε πλήρωναν με χρυσό και σε πήγαιναν στον φίλο ενεχυροδανειστή για εξαργύρωση. Και μετά την εξαργύρωση, “στην έπεφταν” τύποι με κουκούλες και έστηναν δήθεν ληστεία. Έκλεβαν και μετά έλεγαν “μας έκλεψαν, μα ποιος ήξερε, ποιος μίλησε;“».

Όπως πρόσθεσε: «Στη συνέχεια έλεγαν “θες τα λεφτά σου πίσω και να βγάλεις περισσότερα; Φέρε πελάτες“. Τα ηχογραφούσα όλα μαζί με ένα φίλο μου και επί 1 χρόνο ενημέρωνα την ΓΑΔΑ και το ελληνικό FBI. Η αστυνομία έμαθε τι συμβαίνει στις παράνομες σουίτες. (…) Ο κύριος έχει το νούμερο 1 στημένων παράνομων παιχνιδιών, ο ίδιος τα καυχιέται παντού».

Στην ίδια συνέντευξη υποστήριξε πως: «Στα θύματα έδειχνε εικόνες με υπουργούς για να τους πείσει, οι πολιτικοί δεν είχαν ιδέα. Ούτε οι ΑΧΕΠΑ είχαν ιδέα, δούλευε και αυτούς. Είχε μπράβους και εκτελεστές, στημένους ληστές, έκανε εκβιασμούς σε θύματα (…) Η υπόθεση ξεκίνησε πριν χρόνια από το καζίνο Θεσσαλονίκης και κατέληξε στο Λουτράκι».

Η υπόθεση Παντελίδη

Ο Σπύρος Μαρτίκας συνέδεσε τον επιχειρηματία και με τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, υποστηρίζοντας ότι λίγο πριν το μοιραίο δυστύχημα ο επιχειρηματίας είχε καταφέρει να του αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό.

«Σε κορίτσια που τότε δούλευαν σε κατάστημά του, “δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε. Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία. (…) Στον Παντελίδη έστησε παιχνίδι και του έφαγε πόσες χιλιάδες (…) Γύρω στις 250.000 ευρώ. (…) Ο εγκληματίας τα έλεγε και τα έδειχνε και χαιρόταν».

Και κατέληξε: «Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να προφυλακιστούν και όχι να κυκλοφορήσουν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη».

«Ο επιχειρηματίας δεν αποδέχεται τις κατηγορίες»

Ο δικηγόρος του συλληφθέντος, μιλώντας επίσης στην εκπομπή, ανέφερε: «Ο εντολέας μου δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες και ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. (…) Ο κύριος Μαρτίκας με προσέγγισε τυχαία σε ένα γυμναστήριο, μου είπε κάτι και έμεινε εκεί».

Απευθυνόμενος δε στον φαρμακοποιό, είπε: «Δεν φοβάμαι το παραμικρό, θα δείτε πως λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν είστε ούτε εισαγγελέας, ούτε δικαστής. Ο λόγος σας είναι πέραν του φασιστικού. Εάν εκφραστείτε εναντίον μου, θα προβώ στα νόμιμα».