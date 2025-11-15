Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα των «επενδυτών καζίνο» - Οι ειρωνείες για τον Σπύρο Μαρτίκα

Ένα άρτια δομημένο κύκλωμα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες, παρουσιάζοντας ψεύτικες «επενδυτικές ευκαιρίες», εξάρθρωσαν οι Αρχές. Ανάμεσα στα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκε και ο γνωστός φαρμακοποιός και παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, από τον οποίο οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, επικεφαλής του κυκλώματος ήταν ένας 53χρονος, ενώ υπαρχηγός φέρεται να είναι γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ. Οι δύο άνδρες, μαζί με συνεργούς τους, έπειθαν τα θύματα ότι μπορούσαν να εξασφαλίσουν υψηλές αποδόσεις μέσω «σίγουρων» επενδύσεων στο Καζίνο Λουτρακίου, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη και την άγνοια των πολιτών.

Στο φως έχουν έρθει και συνομιλίες των μελών της οργάνωσης, οι οποίες αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης και την τακτική που χρησιμοποιούσαν για να πείσουν τα υποψήφια θύματα να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

«Αυτός είναι βλάκας τελείως...»

Χαρακτηριστικός είναι διάλογος μέλους της οργάνωσης με τον υπαρχηγό όπου αναφέρονται σε διαφήμιση στα social media που έκανε ο τελευταίος και αφορούσε μία πλάκα χρυσού. Μάλιστα μιλούν ειρωνικά για τον Σπύρο Μαρτίκα και την πλάκα χρυσού που του έκλεψαν μέσα από ψεύτικη ληστεία.

Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και…

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, άστο θα φουντώσει.

Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μη πλακώσει η εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

Μέλος Α: Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

Υπαρχηγός: Γέλια.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

Υπαρχηγός: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Μέλος: (Γέλια).

Πώς ο Σπύρος Μαρτίκας έπεσε στα «δίχτυα» του κυκλώματος

Σύμφωνα με την κατάθεσή του Σπύρου Μαρτίκα στους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI», συνοδευόμενος από την τότε σύντροφό του Βρισηίδα Ανδριώτου είχε πάει σε σουίτα ξενοδοχείου που ανήκει σε καζίνο, όπου συνάντησε τέσσερα μέλη του κυκλώματος (ανάμεσά τους τον γνωστό επιχειρηματία και τον απότακτο αστυνομικό που φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης).

Εκεί του εξήγησαν ότι κάθε Παρασκευή «επενδύουν» μετρητά σε τυχερά παιχνίδια του καζίνο και τη Δευτέρα που ακολουθεί παραλαμβάνουν το κεφάλαιό τους μαζί με μία βέβαιη απόδοση ύψους άνω του 10%. Στη συνέχεια του επέδειξαν τεράστια χρηματικά ποσά σε μετρητά και πολλές χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι είναι κέρδη από τις επενδύσεις τους.

Ο Σπύρος Μαρτίκας πείστηκε και τους κατέβαλε από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2024 συνολικά 720.000 ευρώ για να τα «επενδύσουν» με τον ίδιο τρόπο για λογαριασμό του. Στη συνέχεια, τα μέλη του κυκλώματος του επέστρεψαν σταδιακά το ποσό των 110.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και μέσω εκποίησης πλάκας χρυσού και διαμαντιών, κάτι που τελικά δεν έγινε λόγω της σκηνοθετημένης ληστείας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων, αλλά και άλλων θυμάτων που ενδέχεται να έχουν εξαπατηθεί με τον ίδιο τρόπο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ,

113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ,

πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,

2 πλάστες επιταγές ύψους 100.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα.

3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και

6 κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».