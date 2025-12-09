Μίνα Αρναούτη για την αποζημίωση για το τροχαίο με τον Παντελίδη: «Κατάφωρα άδικη η απόφαση»

Συνολικά 39.000 απέδωσε ως αποζημίωση στη Μίνα Αρναούτη το δικαστήριο για το τροχαίο ατύχημα που κόστισε τη ζωή του Παντελή Παντελίδη τον Φεβρουάριο του 2016.

Η ίδια μίλησε στο Mega για το μοιραίο εκείνο βράδυ, αλλά και για την απόφαση της υπόθεσης και τις αποζημιώσεις που εκδικάστηκαν στην ίδια και την Φρόσω Κυριάκου, η οποία θα λάβει 9.000 ευρώ. Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο όχημα του Παντελή Παντελίδη, στις 18 Φεβρουαρίου 2016, όταν αυτό προσέκρουσε σε κράσπεδο στην Παραλιακή, αφαιρώντας τη ζωή του γνωστού τραγουδιστή.

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Κανείς δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα. Η μητέρα μου κοιμόταν στο νοσοκομείο δίπλα μου. Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη. Είναι άδικη αυτή η απόφαση. Δεν θέλω χρήματα για να εξασφαλίσω το μέλλον μου, όμως πώς θα έχω μέλλον αν δεν έχω υγεία;», είπε αρχικά η Μίνα Αρναούτη.

«Όταν βγήκαμε από το σπίτι ο Παντελίδης ήταν μια χαρά. Οι καταθέσεις των μαρτύρων που ήταν στο συγκεκριμένο σπίτι, εγώ δε το λέω λέσχη, ήταν σπίτι, έλεγαν ότι ήταν σε ευθυμία, χαρούμενος, χαμογελαστός, δεν τρίκλιζε, δεν παραπατούσε και έφυγε κανονικά με τα δύο κορίτσια. Κανένας στην κατάθεσή του δεν είπε ότι εκείνος ο άνθρωπος δεν ήταν καλά», είπε για το εάν ο Παντελίδης φαινόταν μεθυσμένος.



«Εγώ με τον Παντελή πήγαμε σε ένα κέντρο διασκεδάσεως που ήταν στη Γλυφάδα τότε, εγώ έκατσα με την άλλη κοπέλα σε ένα πάσο, ο Παντελής περιτριγυριζόταν από άπειρο κόσμο, δεν ήταν εφικτό να βλέπω. Μετά πήγαμε στο σπίτι, το σπίτι αυτό ήταν το τραπέζι και δίπλα είχε ένα σαλονάκι. Στο σαλονάκι καθόμουν με την άλλη κοπέλα. Κάτσαμε και στο τραπέζι, αλλά επί της ουσίας μας διώξανε, γιατί όταν χάνονται τέτοια μεγάλα ποσά. Εκείνο το βράδυ ο Παντελής έχασε 15-20.000 ευρώ. Δεν ήταν χρήματα τα οποία τα έδωσε, ήταν τεφτέρι, δεν ξέρω. Υπήρχαν μάρκες αλλά δεν υπήρχαν κανονικά χρήματα», είπε για το μοιραίο βράδυ.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι αυτά τα χρήματα «χάθηκαν» σε περίπου 2,5-3 ώρες που βρίσκονταν εκεί.

Στην ερώτηση αν θεωρεί ότι είχε στηθεί το παιχνίδι για να χάσει ο Παντελίδης η ίδια απάντηση: «Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, δεν ήξερα κανέναν εκεί. Στο σπίτι αυτό με πήγε ο Παντελής, ήταν δικοί του φίλοι. Νόμιζα ότι ήταν ένα απλό τραπέζι, δεν είχα καταλάβει ότι ήταν ένα τραπέζι που παίζονταν τόσο μεγάλα ποσά».

«Κατάφωρα άδικη η απόφαση»

«Είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται και εγώ ειδικά το βίωσα πάρα πολύ άσχημα όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να βγαίνω και να αναφέρω συνέχεια αυτά τα πράγματα. Η κατάσταση μου αυτές τις μέρες δεν είναι πολύ καλή, είμαι πάρα πολύ ταραγμένη. Νιώθω απογοητευμένη, λυπημένη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό που πέρασα δεν το αναλογίστηκε κανείς. Ούτε τη μητέρα μου που ήταν 5 μήνες στο νοσοκομείο και κοιμόταν στις καρέκλες. Βγήκε μία απόφαση που ήταν κατάφωρα άδικη», είπε αρχικά η Μίνα Αρναούτη.

Και συνέχισε: «Εγώ δεν ήμουν μια κοπέλα η οποία μπήκε σε ένα αυτοκίνητο, βγήκε και μετά η ζωή της συνεχίστηκε. Η ζωή μου συνεχίστηκε για τέσσερα χρόνια μέσα στα νοσοκομεία. Έφτασα στον Ευαγγελισμό και είχα συντριπτικά κατάγματα σε όλο μου το σώμα, είχα ανοιχτό πνευμονοθώρακα, καρφώθηκε ένα σίδερο στον πνεύμονα μου. Είχαν σπάσει τα πλευρά μου. Αφού βγήκα από την εντατική και ξεπέρασα το μεγάλο ζόρι έκανε ακόμη ένα μεγάλο χειρουργείο, το οποίο ήταν πολύ οδυνηρό, ήμουν κατασφαγμένη».