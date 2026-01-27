Μαρτίκας: «Κάθε εβδομάδα δίνω στη Βρισηίδα χρήματα για να την εξοφλήσω και να ρεφάρει τη ζημιά της»

Ο Σπύρος Μαρτίκας μίλησε στο “Happy day” για την υπόθεση του κυκλώματος με την... επενδυτική δραστηριότητα σε καζίνο εξαιτίας της οποίας τόσο εκείνος, όσο και η πρώην σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου, έχασαν χρήματα ξεκαθαρίζοντας πως την έχει εξασφαλίσει! «Δεν επηρεάστηκα από όσα πέρασα το τελευταίο διάστημα. Θα ορθοποδήσω και ήδη είμαι πολύ καλά. Η Βρισηίδα είναι καλά, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η υπόθεση με εκείνη είναι ότι δεν έχει να χάσει τίποτα.

Έχω υποσχεθεί και την έχω εξασφαλίσει στο ότι θα πάρει όλα της τα λεφτά από εμένα. Της δίνω συνέχεια χρήματα, κάθε εβδομάδα έρχεται και της δίνω χρήματα για να ρεφάρει τη δική της ζημιά. Η Βρισηίδα δεν έχει πάθει το παραμικρό, σε λίγο καιρό θα τα έχει πάρει όλα».

Γηροκομείο στα σκαριά

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης αποκάλυψε και το νέο του επιχειρηματικό σχέδιο που “τρέχει” ήδη αυτή την εποχή. «Θα γίνει ένα πεντάστερο γηροκομείο στη Σαλαμίνα. Διαχειρίζομαι την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του έργου. Η επένδυση έρχεται από αλλού. Η διαδικασία μετά και όλο το operation στην προσοχή και στη θαλπωρή θα την αναλάβω με όλη την ευθύνη και την αγάπη και με μια μεγάλη αγκαλιά.

«Λες να με βάλουν κι εμένα μες στο παιχνίδι;»

Ο Μαρτίκας φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην πρώην σύντροφό του, Βασιλική Μουντή, με την οποία χώρισαν ώστε να μπορεί να μπει ανεμπόδιστα στο φετινό “Survivor”. «Αγωνιστικά είναι αδιανόητα καλή, στο παιχνίδι δεν έχει ξεδιπλωθεί ακόμα, μάλλον “αγοράζει”. “Αγοράζει” τους παίκτες, “αγοράζει” κινήσεις. Πιστεύω ότι αργότερα θα παίξει πολύ δυνατά.

Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει, γιατί τη βλέπω στο παιχνίδι, αλλά θέλω να είναι καλά και να φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω αν θα τη περιμένω. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Λες να είναι ένα κίνητρο για να με βάλουν κι εμένα μες στο παιχνίδι;»