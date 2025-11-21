Σπύρος Μαρτίκας: «Δέχτηκα απειλές ότι αν μιλήσω θα αντιμετωπίσω σοβαρό πρόβλημα»

Ο Σπύρος Μαρτίκας βρέθηκε την Παρασκευή (21/11) ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση των φερόμενων «μαϊμού» επενδύσεων σε καζίνο. Ο γνωστός φαρμακοποιός και πρώην παίκτης ριάλιτι, κατέθεσε για περισσότερες από έξι ώρες, στο πλαίσιο της έρευνας για την οργάνωση που - σύμφωνα με τη δικογραφία - εξαπατούσε επαγγελματίες, υποσχόμενη δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες.



Ο πρώην παίκτης του Survivor, που συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων της υπόθεσης, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του και τόνισε ότι στόχος του είναι «να βγει στο φως η αλήθεια και να προστατευθεί ο κόσμος από αυτή την απάτη», υπογραμμίζοντας ότι τα θύματα είναι πολυάριθμα.



«Στραγγίξαμε αλήθειες και τα πάντα καταγράφηκαν στον ανακριτή. Μετά από 6,5 ώρες, όλη η αλήθεια είναι καταγεγραμμένη, με πλήρη στοιχεία και λεπτομέρειες. Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν απειλούμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα μπροστά σε αυτή την αλήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ζήτησε να ελεγχθεί η προέλευση των χρημάτων του, ώστε να μην τρομοκρατηθούν τα υπόλοιπα θύματα.

Φωτο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSΙ

Πρόσθεσε ακόμη: «Η εγκληματική οργάνωση προσπαθεί να μετατρέψει τα θύματα σε θύτες. Δεν θα περάσει. Δεν φοβάμαι ούτε για την ίδια μου τη ζωή, όσο και αν έχω απειληθεί. Κατέθεσα για να αποδείξω την καθαρότητα των χρημάτων μου».



Ο Σπύρος Μαρτίκας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία επίσης έχει καταθέσει για την υπόθεση, σημειώνοντας ότι εκείνη δεν έχει δεχθεί απειλές, όπως συνέβη με τον ίδιο. «Δέχτηκα επώνυμες απειλές ότι, αν μιλήσω, θα αντιμετωπίσω σοβαρό πρόβλημα, ακόμα και με τη ζωή μου», κατέληξε.