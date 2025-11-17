Ελλάδα Πρόστιμα Νοσοκομεία Περιφέρεια Αττικής

«Καμπάνα» στο κυλικείο του Παίδων «Αγία Σοφία» - Πουλούσε προϊόντα πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια

Για τις δύο αυτές υπερβάσεις που διαπιστώθηκαν επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής διαπιστώθηκε ότι το κυλικείο εντός του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», διέθετε προς πώληση προϊόντα με τιμές υψηλότερες από τα προβλεπόμενα όρια. Η παράβαση οδήγησε στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 2.000 ευρώ.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται ότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο μονός εσπρέσο πωλούνταν 1,85€, ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1,65€ (υπέρβαση 0,20€), ενώ ο μονός καφές φίλτρου πωλούνταν 1,85€, ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1,50€ (υπέρβαση 0,35€).

Η απόφαση εκδόθηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής

Με την αρ. πρωτ. 7329/13-11-2025 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 2.000€ (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ) ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΒΩΝ, 115 27, ΑΘΗΝΑ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 05-11-2025, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση στο κυλικείο του νοσοκομείου τα είδη: α. εσπρέσο μονός στην τιμή 1,85 ευρώ ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1,65 ευρώ δηλαδή υπέρβαση τιμής 0,20λ & β. καφές φίλτρου μονός 1,85 ευρώ ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1,50 ευρώ δηλαδή υπέρβαση 0,35 λ. κατά παράβαση των άρθρων 4,7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τo άρθρo 115§2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 94130 (ΦΕΚ 5183/Β/06-10-2022) για την οποία σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 115§6Β προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ ανά είδος) ήτοι συνολικό διοικητικό πρόστιμο 2.000 (δύο χιλιάδων ευρώ).

