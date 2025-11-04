Έπεσαν πρόστιμα 300 έως 500 ευρώ σε ιδιοκτήτες σκύλων στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ)

Ελέγχους σε ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων έκαναν η αστυνομία του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου και η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε διάφορες περιοχές με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έγιναν έλεγχοι σε 136 ιδιοκτήτες, και βεβαιώθηκαν συνολικά 17 πρόστιμα.

