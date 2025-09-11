Αυτοψία του Flash: Μπαράζ ελέγχων στα σχολικά λεωφορεία λίγο πριν το «πρώτο κουδούνι»

Εκτεταμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σήμερα Πέμπτη (11/9) σε σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας πραγματοποιούνται με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών κατά τη μεταφορά τους στις σχολικές μονάδες, ενώ επικεντρώνονται σε βασικά ζητήματα όπως η ασφάλεια των οχημάτων, η ύπαρξη ασφαλιστικών καλύψεων, η τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων ΚΤΕΟ, και η παρουσία των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως οι ζώνες ασφαλείας.

Ας θυμηθούμε και τι προβλέπει η νομοθεσία για τη λειτουργία των σχολικών λεωφορείων στην Ελλάδα.

Το flash.gr και ο Γιάννης Κέμμος βρέθηκε σε μπλόκο της Τροχαίας κοντά στη λεωφόρο Κατεχάκη και κατέγραψε πλάνα από τους εντατικούς ελέγχους που γίνονται στα σχολικά λεωφορεία.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

