Κίνηση: Με την επιστροφή στα θρανία «μπούκωσαν» Κηφισός, Ποσειδώνος και Κηφισίας

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, καθώς σήμερα είναι και η μέρα που οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία.

Στο «κόκκινο» είναι από νωρίς η λεωφόρος Κηφισού, αλλά και η λεωφόρος Κηφισίας.

Με το πόδι κολλημένο στο φρένο είναι και οι οδηγοί που κινούνται στην λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών.

«Οπλισμένοι» με υπομονή θα πρέπει να είναι και όσοι περνούν από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Google Maps

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας, κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί στους παρακάτω δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Αλεξάνδρας

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου

Λιμάνι Πειραιά

Βάρης-Κορωπίου

Λ. Σχιστου

Καθυστερήσει και στην Αττική Οδό

Τα 20 λεπτά φτάνουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα: «Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού): 5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα)».