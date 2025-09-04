Σχολικά: Ακριβότερα έως και 50% σε σχέση με πέρυσι - Αποκαλυπτικά στοιχεία του flash.gr

Βαριά θα είναι φέτος η σάκα του μαθητή με τα σχολικά είδη να ανοίγουν την αυλαία των ανατιμήσεων του φθινοπώρου καθώς καταγράφουν νέες μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι. Οι γονείς που έχουν ήδη ξεκινήσει το …σαφάρι στα βιβλιοπωλεία για τα απαραίτητα που θα χρειαστούν οι μαθητές ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς βλέπουν τις τιμές να έχουν εκτοξευτεί και αναζητούν τις πιο φθηνές λύσεις.

Το 2024 παρατηρήθηκαν ανατιμήσεις από 10% έως και 22% στα περισσότερα είδη, τάση που συνεχίζεται και το 2025 λόγω του γενικού πληθωρισμού και του αυξημένου κόστους εισαγωγών. Σε αυτές τις αυξήσεις έρχονται να προστεθούν νέες οι οποίες σύμφωνα με εκπροσώπους των καταναλωτών φτάνουν και το 50%.

«Από την έρευνα που έχουμε κάνει οι τιμές στα σχολικά έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι από 3,85% έως και 54,26%. Όμως βλέπουμε επίσης χαμηλότερο βάρος στα τετράδια 50 φύλλων που ήταν 80 γραμμάρια τώρα πέφτουν ακόμα και στα 50 γραμμάρια. Άρα το παιδάκι στην Α’ δημοτικού θα βλέπει αυτό που γράφει με το μολύβι του να αποτυπώνεται στην τρίτη σελίδα του τετραδίου λόγω του πολύ λεπτού φύλλου» αναφέρει στο flash.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών (ΕΕΚΕ) Απόστολος Ραυτόπουλος.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΚΕ οι τιμές για 25 μαρκαδόρους με κασετίνα που το 2024 κόστιζαν 21,90 ευρώ φέτος κοστίζουν 22,90 ευρώ ενώ η τιμή για το 2023 ήταν 19,90 ευρώ. Η αύξηση από μέσα σε ένα έτος (2024-2025) είναι 4,57%.

Αντίστοιχα μηχανικό μολύβι που το 2023 κόστιζε 4,29 ευρώ το 2024 σκαρφάλωσε στα 4,79 ευρώ και φέτος στα 4,99 ευρώ, αύξηση από το 2024 στο 2025 του 4,18%.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι στις 28 Αυγούστου, σε συνάντησή τους με τον υπουργό Ανάπτυξης, είχαν δεσμευθεί ότι οι τιμές των σχολικών ειδών θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024.

«Χρυσές» οι σχολικές λίστες

Οι γονείς που θα πρέπει να αγοράσουν τα απαραίτητα για τα «πρωτάκια» θα πρέπει να επιλέξουν τα κατάλληλα είδη ανάλογα με το τι θα ζητήσουν οι δάσκαλοι. Σύμφωνα με έρευνα του flash.gr τα σχολικά για το δημοτικό είναι πιο απαιτητικά και άρα ακριβότερα σε σχέση με τις μεγαλύτερες τάξεις.

Ενδεικτικά για μαθητή Α’ δημοτικού θα χρειαστούν τετράδια χοντρά, μπλοκ ζωγραφικής, χοντροί μαρκαδόροι, μολύβια, γόμες, ξύστρες, αριθμητήριο και σε κάποιες περιπτώσεις σετ χαρτονιμισμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία οι τιμές για τη σχολική τσάντα στα βιβλιοπωλεία διαμορφώνονται ως εξής:

Έτσι το κόστος για ένα μαθητή πρώτης δημοτικού με μια λίστα και τη σχολική τσάντα μπορεί να ξεπεράσει τα 100 ευρώ.

Βιβλιοπώλες: Σταθερές οι τιμές

Σύμφωνα με τους βιβλιοπώλες πάντως οι τιμές στα σχολικά είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ενώ οι αυξήσεις που καταγράφονται αφορούν κυρίως τη γραφική ύλη και είναι της τάξεως του 1,2%.

«Οι τιμές για τα περισσότερα σχολικά είδη παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι και όποιες αυξήσεις έχουν γίνει αφορούν στα μολύβια τα στυλό και κυμαίνονται στα 1% με 1,5%. Προσπαθούμε να τις απορροφούμε χωρίς να επιβαρύνουμε τον καταναλωτή μειώνοντας ακόμα και το κέρδος μας. Κάνουμε γενναίες εκπτώσεις σε όλα τα είδη με αποτέλεσμα πολλά βιβλιοπωλεία να βάζουν λουκέτο μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης» λέει στο flash.gr ο Γιάννης Τσιουμπρής μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλιοπωλών.