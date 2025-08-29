«Χρυσά» τα σχολικά θρανία – Στα ύψη το κόστος για τα νοικοκυριά στην Ευρώπη

Η επιστροφή στα θρανία εξελίσσεται σε… ακριβό σπορ για εκατομμύρια οικογένειες στην Ευρώπη. Παρά τη μείωση του πληθωρισμού , το κόστος των σχολικών εξόδων παραμένει σταθερά υψηλό και σε πολλές χώρες ξεπερνά κάθε λογική.

Γερμανία: Εκδρομές όσο… ένας μισθός

Στη Γερμανία , οι γονείς πληρώνουν περίπου 3.600 ευρώ τον χρόνο για τη φοίτηση ενός παιδιού – 4% πάνω από πέρυσι.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι»; Οι σχολικές εκδρομές που φτάνουν τα 2.000 ευρώ ετησίως, σχεδόν όσο ένας καθαρός μισθός.

Τα γεύματα κοστίζουν γύρω στα 4 ευρώ ανά παιδί (δωρεάν στο Βερολίνο, έως 5,5 στο Μόναχο).

Βρετανία: +30% σε δύο χρόνια

Στη Μεγάλη Βρετανία , οι δαπάνες ξεπερνούν τα 2.600 ευρώ τον χρόνο, με εκτίναξη 30% μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Η διατροφή θεωρείται «νούμερο ένα» πίεση: ένα παιδί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κοστίζει έως 981 ευρώ ετησίως μόνο σε γεύματα και σνακ.

Οι στολές παραμένουν ακριβές, ειδικά για πολύτεκνες οικογένειες.

Ιταλία: «Φωτιά» τα σχολικά βιβλία

Στην Ιταλία , το κόστος αγγίζει τα 600 ευρώ για γυμνάσιο και πάνω από 1.200 ευρώ για λύκειο.

Οι καταναλωτικές ενώσεις σύμφωνα με το Euronews καταγγέλλουν ότι οι γονείς υποχρεώνονται να αγοράζουν καινούρια βιβλία για μικρές αλλαγές ύλης.

Συνολικά, ένας μαθητής ξοδεύει πάνω από 2.500 ευρώ σε βιβλία σε οκταετή φοίτηση.

Γαλλία: Το «αντίβαρο» των επιδομάτων

Η Γαλλία αποτελεί εξαίρεση: το κόστος μειώθηκε ελαφρά στα 211 ευρώ κατά μέσο όρο.

Αιτία; Η δωρεάν διάθεση βιβλίων και το ετήσιο επίδομα 450 ευρώ για κάθε μαθητή. Ένα σύστημα που αποσυμπιέζει σημαντικά τις οικογένειες.

Ισπανία: 70% του κόστους σε βιβλία

Στην Ισπανία , οι δαπάνες ξεπερνούν τα 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 360 ευρώ πάνε σε βιβλία. Αύξηση 18% μέσα σε τρία χρόνια.

Στην Πορτογαλία , 1 στις 3 οικογένειες δίνει έως 150 ευρώ.

Στην Ουγγαρία , το κόστος ανέβηκε κατά 6% – περίπου 100 έως 150 ευρώ ετησίως.

Και η Ελλάδα στο «κάδρο»

Με τις αυξήσεις να σαρώνουν την Ευρώπη, το «καλάθι» της επιστροφής στα θρανία στην Ελλάδα δύσκολα θα μείνει ανεπηρέαστο. Η εξάρτηση της αγοράς από εισαγόμενα σχολικά είδη και βιβλία προμηνύει ότι οι τιμές θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα και για τους Έλληνες γονείς. Το φετινό «πρώτο κουδούνι» δεν θα χτυπήσει μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τα πορτοφόλια των νοικοκυριών.