Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς - Πώς διαμορφώνονται οι αργίες

Με την καλοκαιρινή ανάπαυλα να φτάνει στο τέλος της, οι μαθητές σε όλες τις σχολικές βαθμίδες ετοιμάζονται να πάρουν ξανά τις τσάντες και τα μολύβια τους και να καθίσουν πίσω από τα θρανία.

Έτσι λοιπόν, η νέα σχολική χρονιά έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό. Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά το πρώτο κουδούνι θα ακουστεί στις 08:15 ενώ λίγη ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

Σημειώνεται πως κάθε σχολείο θα ενημερώσει τους μαθητές του για την ακριβή ώρα του αγιασμού τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την πρώην σχολική ημέρα, οι μαθητές θα παραλάβουν και τα νέα τους βιβλία ενώ την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, θα επιστρέψουν στα θρανία τους για την πρώτη ημέρα μαθημάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά. Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια η ημερομηνία ολοκλήρωσης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Οι σχολικές αργίες έως το τέλος του 2025

28η Οκτωβρίου: Η επέτειος του «ΟΧΙ» φέτος πέφτει Τρίτη. Όπως είναι λογικό, οι εορτασμοί θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα 27/10 και συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργείται ένα «τετραήμερο» διάλειμμα.

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι Δευτέρα. Τα σχολεία την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα. Αφού προηγείται σαββατοκύριακο, δημιουργείται ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα.

Διακοπές Χριστουγέννων: Οι μαθητές θα αφήσουν τα μολύβια τους την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου ενώ αναμένεται να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Σε αυτές τις ημερομηνίες πρέπει να προστεθεί η ημέρα γιορτής του πολιούχου της πόλης όπου βρίσκεται το κάθε σχολείο και άλλες τοπικές αργίες που ίσως επηρεάσουν το μαθητικό πρόγραμμα.