Σχολεία: Πλησιάζει το πρώτο κουδούνι– Τι ισχύει για τη γονική άδεια, πόσες μέρες δικαιούνται οι γονείς

Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς που ετοιμάζεται να χτυπήσει στις 11 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες μαθητές κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις σχολικές αίθουσες – άλλοι για πρώτη φορά, άλλοι με τον ενθουσιασμό της επιστροφής. Είναι μια σημαντική στιγμή για κάθε παιδί, αλλά και για κάθε γονιό που θέλει να είναι παρών σε αυτή την ξεχωριστή αρχή.

Οι εργαζόμενοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μια μικρή «ανάσα» από τη δουλειά και να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους στην πρώτη μέρα του σχολείου, κάνοντας χρήση της γονικής άδειας που δικαιούνται.

Κάθε γονέας μπορεί να απουσιάσει μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ετησίως, ολόκληρη ή τμηματικά, για να επισκεφθεί το σχολείο του παιδιού του και να ενημερωθεί για την πρόοδό του ή ζητήματα φοίτησης και συμπεριφοράς.

Η άδεια αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί την ημέρα του Αγιασμού, στις σχολικές εορτές ή εκδηλώσεις, αλλά και στις προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών.

Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Δικαίωμα στην άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι γονείς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας), πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια, να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν γένει παρουσίας τους.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις (Ν. 4808/2021 άρθρο 38). Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει ΚΑΙ το νηπιαγωγείο.

Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025-2026

Ακολουθεί η λίστα με τις αργίες το σχολικό έτος 2025-2026: