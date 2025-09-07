Κολύμβηση στα δημοτικά: Υποχρεωτικό μάθημα ζωής από φέτος για μια χώρα που… δεν ξέρει να κολυμπάει

Η Ελλάδα, μια χώρα με ατελείωτες ακτογραμμές, εξακολουθεί να μετρά κάθε χρόνο δεκάδες πνιγμούς. Και όμως, τα επίσημα στοιχεία σοκάρουν: 6 στους 10 Έλληνες δεν ξέρουν να κολυμπούν. Σε αυτό το οξύμωρο φαινόμενο έρχεται να απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας, καθιερώνοντας από τη νέα σχολική χρονιά την υποχρεωτική διδασκαλία κολύμβησης για τα παιδιά της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.

Πώς θα γίνει

Το μάθημα εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής και θα περιλαμβάνει 10 δίωρες συνεδρίες ανά τρίμηνο. Οι μαθητές θα χωρίζονται σε μικρές ομάδες, με αναλογία 10:1, ενώ οι γυμναστές θα βρίσκονται μέσα στο νερό δίπλα τους, προσφέροντας πρακτική καθοδήγηση και άμεση ασφάλεια.

Δεν πρόκειται όμως μόνο για κολύμβηση: το πρόγραμμα ενσωματώνει και στοιχεία ναυαγοσωστικής – από βασικές τεχνικές αυτοπροστασίας μέχρι τρόπους διάσωσης.

Πού θα γίνει

Το κρίσιμο ζήτημα είναι οι εγκαταστάσεις. Εκεί όπου υπάρχουν δημοτικά ή δημόσια κολυμβητήρια, τα παιδιά θα μεταφέρονται οργανωμένα και δωρεάν με σχολικά λεωφορεία. Σε περιοχές χωρίς υποδομές, το υπουργείο έχει ήδη δρομολογήσει συνεργασίες με ιδιωτικές πισίνες και αθλητικούς συλλόγους, ώστε να μην αποκλειστεί κανένα σχολείο.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το μάθημα θα γίνει, είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτική πισίνα.

Η νέα διάσταση: Ναυαγοσωστική στο σχολείο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το μάθημα της κολύμβησης από τη φετινή σχολική χρονιά θα εμπλουτιστεί με το αντικείμενο της ναυαγοσωστικής. Στόχος είναι να εμπεδωθεί από νωρίς στους μαθητές η σημασία της ασφάλειας στο νερό.

Η προσθήκη αυτή περιλαμβάνει θεωρητική ενημέρωση, επίδειξη διάσωσης, βασικές δεξιότητες αυτοπροστασίας και πρώτων βοηθειών. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο να κολυμπούν· μαθαίνουν και πώς να ανταποκρίνονται σε δύσκολες ή επείγουσες καταστάσεις σε θάλασσα και πισίνα.

Τι θα χρειάζονται τα παιδιά

Η τσάντα για το μάθημα της κολύμβησης θα είναι ξεχωριστή: μαγιό, σκουφάκι, σαγιονάρες, πετσέτα και μπουρνούζι είναι τα βασικά. Απαραίτητο το ντους πριν μπουν στην πισίνα, ενώ θα τηρούνται αυστηρά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του κολυμβητηρίου.

Γιατί είναι αναγκαίο

Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: κάθε χρόνο στην Ελλάδα σημειώνονται δεκάδες πνιγμοί, συχνά σε οργανωμένες παραλίες, πολλές φορές με θύματα παιδιά. Σε μια χώρα που καυχιέται για τις θάλασσές της, η άγνοια κολύμβησης μετατρέπεται σε τραγωδία.



Το νέο μάθημα δεν είναι πολυτέλεια ούτε μια ακόμη “καινοτομία” για το θεαθήναι. Είναι ένα μάθημα ζωής. Γιατί όταν 6 στους 10 δεν ξέρουν να κολυμπούν, η κολύμβηση δεν είναι επιλογή· είναι υποχρέωση και εθνική ανάγκη.