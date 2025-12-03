Απίθανος Σίσκος: Έκτος στην Ευρώπη με νέο πανελλήνιο ρεκόρ Ανδρών (video)

Απίστευτος ο 20χρονος Απόστολος Σίσκος, ο οποίος ξεπερνάει διαρκώς τον εαυτό του. Με εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό των 200μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου σε πισίνα 25μ. και χρόνο 1:50:26 κατόρθωσε να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών του Απόστολου Χρήστου (1:50.77).

Υπενθυμίζουμε, πως ο Έλληνας πρωταθλητής είχε ήδη καταρρίψει δύο συνεχόμενες φορές την ίδια ημέρα το πανελλήνιο ρεκόρ Νέων όταν το βράδυ της Τρίτης (03/12) προκρίθηκε στον τελικό με χρόνο 1:50.99.

Φτάνοντας στον τελικό των 200μ. δήλωσε πως τίποτα δεν είναι απίθανο και με την σπουδαία του εμφάνιση το απέδειξε περίτρανα. Έπειτα από μία πολύ γρήγορη κούρσα, αναδείχθηκε έκτος, λίγα εκατοστά πίσω από τον πέμπτο Λορένζο Μόρα.

Ο Σίσκος ξεκίνησε πολύ καλά τον τελικό και στα πρώτα 50μ. πέρασε στη δεύτερη θέση με 25.70. Στα 100μ. οπισθοχώρησε στο 53.83 και την 5η θέση, στα 150μ. έμεινε 6ος με 1:22.21 και τερμάτισε τελικά με χρόνο 1:50:26, καταγράφοντας διπλό ρεκόρ Ανδρών και Εφήβων.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ιρλανδός Γιον Σορτ, ο οποίος κατέρριψε με χρόνο 1:47.89 το παγκόσμιο ρεκόρ Εφήβων. Στη δεύτερη θέση ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ (1:48.62) και στην τρίτη ο Τσέχος Γιαν Τσέικα με 1:49.43.

Ο Απόστολος Σίσκος δήλωσε μετά την προσπάθειά του: «Αν μου έλεγαν πως θα φεύγοντας από την Πολωνία θα έκανα χρόνο 1:50:26 δε θα το πίστευα. Στόχος μου ερχόμενος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ. Ο στόχος επετεύχθη και σε κάθε κούρσα ήμουν και πιο γρήγορος.

Διεκδίκησα τη θέση μου στον τελικό για δεύτερη φορά, έκανα το ατομικό μου ρεκόρ που ήθελα ήδη από χθες, για λίγο δε κατάφερα να πέσω κι από το 1:50 ώστε να φτάσω στο 1:49. Παρ' όλα αυτά έκανα μία καλή κούρσα, βελτίωσα το ατομικό μου ρεκόρ. Η εξέλιξη είναι αυτή που μετράει, οπότε είμαι αρκετά ευχαριστημένος.

Κλείνω αρκετά γεμάτος, παίρνοντας τροφή για τις επόμενες προπονήσεις και υλικό για να δουλέψω στους επόμενους αγώνες. Ο τελικός ήταν πολύ γρήγορος, πίστευα εξαρχής πως εκεί θα έκλεινε το μετάλλιο. Το είχα πιστέψει γιατί ένιωθα πολύ καλά στο νερό. Προφανώς δεν ήρθε γιατί δεν ήμουν όσο γρήγορος όσο τα άλλα παιδιά και δεν είχα συνηθίσει κιόλας την 25άρα πισίνα. Αλλά πιστεύω πως βελτιώνοντας και την 25άρα θα γίνω πολύ καλύτερος και στην 50άρα πισίνα, ώστε να φτάσω στο επίπεδο που θέλω να βρίσκομαι το καλοκαίρι».