Σπουδαίος Σίσκος: Προκρίθηκε στον τελικό των 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)

Ο Απόστολος Σίσκος με ένα φανταστικό «ντεμαράζ» στο τελευταίο 50άρι της 2ης ημιτελικής σειράς στο ύπτιο 200μ., τερμάτισε τρίτος με χρόνο 1:50.99 και προκρίθηκε στον τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ. στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Ο 20χρονος πρωταθλητής κατέρριψε, έτσι το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ Νέων για δεύτερη φορά την ίδια ημέρα. Αρχικά, έριξε τον χρόνο του από το 1:51.80 στο 1:51.25 και στη συνέχεια κατέβηκε το 1:51 για πρώτη φορά, φθάνοντας στο 1:50.99.

Απειλεί με αυτόν τον τρόπο το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών του Απόστολου Χρήστου (1:50.77).

Ο τελικός διεξάγεται το βράδυ της Τετάρτης (3/12) και θα μεταδοθεί από το κανάλι ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Σίσκος προκρίθηκε έχοντας τον 6ο καλύτερο χρόνο.

Για την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό, ο Απόστολος Σίσκος δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Ήταν μια πολύ ωραία κούρσα, στον τελικό με καθαρό μυαλό όλα μπορεί να συμβούν».

Η οκτάδα του τελικού

1.Τζον Σορτ (Ιρλανδία) 1:48.84

2.Μιούεν Τομά (Γαλλία) 1:49.11

3.Λούκε Γκρίνμπακ (Τσεχία) 1:49.77

4.Γιάν Τσέικα (Τσεχία) 1:49.77

5.Λορέντζο Μόρα (Ιταλία) 1:50.39

6.Απόστολος Σίσκος (Ελλάδα) 1:50.99

7.Μπένεντεκ Κόβατς (Ουγγαρία) 1:51.08

8.Ιβάν Μαρτίνεζ Σότα (Ισπανία) 1:51.08

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη, αλλά εκτός τελικού

Η Άννα Ντουντουνάκη έδωσε σκληρή μάχη στην πισίνα του Λούμπλιν της Πολωνίας, καταφέρνοντας μεν να καταρρίψει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. πεταλούδα (25άρας), αλλά τελικά έμεινε εκτός του μεγάλου τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου ήταν η υπερασπίστρια του τίτλου.

Η Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία προπορεύεται από τον Παναγιώτη Βελέντζα, είχε μια άνετη πρόκριση από τον πρωινό προκριματικό. Στους ημιτελικούς του απογεύματος, τερμάτισε τέταρτη στην πρώτη σειρά με χρόνο 25.25, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση στο σύνολο. Ωστόσο, η Σλοβάκα Νέζα Κλάνκαρ από τη δεύτερη σειρά σημείωσε ακριβώς τον ίδιο χρόνο, γεγονός που οδήγησε τις δύο αθλήτριες σε αγώνα μπαράζ (swim-off) για το τελευταίο εισιτήριο του τελικού, μετά την ολοκλήρωση του κανονικού προγράμματος.

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τις δύο αθλήτριες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το τέλος. Τελικά, η Σλοβάκα ήταν αυτή που επικράτησε, τερματίζοντας σε 25.01, έναντι του 25.04 της Ελληνίδας.

Παρά την πίκρα του αποκλεισμού για μόλις 0.03 δευτερόλεπτα και την κατάληψη της 9ης θέσης, η Ντουντουνάκη είχε έναν σημαντικό λόγο να χαμογελά: με τον χρόνο της (25.04), κατέρριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ 25άρας, το οποίο ήταν 25.09 από το Ευρωπαϊκό του 2021 στο Καζάν, αποδεικνύοντας πως παρά την ατυχία, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.