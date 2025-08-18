Σχολεία: Πότε ανοίγουν οι πόρτες για τη νέα σχολική χρονιά - Λίστα με όλες τις αργίες
Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα σχολικά θρανία έχει ξεκινήσει, με το πρώτο κουδούνι της χρονιάς να απέχει μονάχα λίγες μέρες.
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, θα κληθούν και οι μαθητές στα νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και Λύκεια να πάρουν τις θέσεις τους στα θρανία ενώ οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025.
Ως είθισται, στις 08:15 χτυπά το πρώτο κουδούνι, ενώ την πρώτη ημέρα θα υπάρξει και ο καθιερωμένος αγιασμός στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την άλλη, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια ξεκινούν λίγο αργότερα. Η ακριβής ώρα του αγιασμού στέλνεται από τα σχολεία στους γονείς στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Όπως γίνεται κάθε χρόνο, μετά τον αγιασμό οι μαθητές θα πάνε στις τάξεις τους και θα παραλάβουν τα βιβλία τους ενώ θα γνωρίσουν τους καθηγητές και θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα του σχολείου. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025.
Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες για το 2025-2026:
- 28η Οκτωβρίου: Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» φέτος είναι ημέρα Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν ένα «τετραήμερο» διάλειμμα.
- 17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Δευτέρα. Τα σχολεία την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα. Αφού προηγείται σαββατοκύριακο, δημιουργείται ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα για τους μαθητές.
- Διακοπές Χριστουγέννων: Τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.
- Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου, το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.
- 25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.
- Πάσχα 2026: Θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.
- Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ακόμα ένα τριήμερο.
- Αγίου Πνεύματος: Θα το γιορτάσουμε την 1η Ιουνίου δημιουργώντας καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές.