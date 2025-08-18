Σχολεία: Πότε ανοίγουν οι πόρτες για τη νέα σχολική χρονιά - Λίστα με όλες τις αργίες

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα σχολικά θρανία έχει ξεκινήσει, με το πρώτο κουδούνι της χρονιάς να απέχει μονάχα λίγες μέρες.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, θα κληθούν και οι μαθητές στα νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και Λύκεια να πάρουν τις θέσεις τους στα θρανία ενώ οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025.

Ως είθισται, στις 08:15 χτυπά το πρώτο κουδούνι, ενώ την πρώτη ημέρα θα υπάρξει και ο καθιερωμένος αγιασμός στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την άλλη, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια ξεκινούν λίγο αργότερα. Η ακριβής ώρα του αγιασμού στέλνεται από τα σχολεία στους γονείς στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως γίνεται κάθε χρόνο, μετά τον αγιασμό οι μαθητές θα πάνε στις τάξεις τους και θα παραλάβουν τα βιβλία τους ενώ θα γνωρίσουν τους καθηγητές και θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα του σχολείου. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες για το 2025-2026: