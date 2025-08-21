Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι σε 38 σχολεία στην Ήπειρο - Δραματική μείωση μαθητών και στους 4 νομούς

Προβληματισμό αλλά και θλίψη προκαλεί η είδηση ότι σε 38 σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ήπειρο δεν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου, καθώς αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους για την προσεχή σχολική χρονιά 2025-2026.



Συγκεκριμένα, 25 Νηπιαγωγεία και 13 Δημοτικά σχολεία και στους 4 νομούς της Περιφέρειας - Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας - θα παραμείνουν κλειστά λόγω έλλειψης μαθητών, διότι δεν συγκεντρώνουν δηλαδή τον επαρκή αριθμό μαθητών ή δεν έχουν καθόλου μαθητές.



Η απόφαση ελήφθη από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών.