Νίκος Ανδρουλάκης: Εύχεται «καλή σχολική χρονιά» στο TikTok - «Προτεραιότητα η δημόσια παιδεία»

Καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ , Νίκος Ανδρουλάκης, με μήνυμά του μέσω TikTok. Τόνισε ότι το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά μας και πως αυτό εξαρτάται από την ποιότητα της παιδείας ιδιαίτερα της δημόσιας παιδείας.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η δημόσια εκπαίδευση με λειτουργικές και ασφαλείς υποδομές, σύγχρονα προγράμματα σπουδών στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών, και κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, έθεσε ως αναγκαία προτεραιότητα τη στήριξη της ειδικής αγωγής, ώστε να διαμορφωθεί ένα σχολείο της συμπερίληψης για όλα τα παιδιά.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για το Εθνικό Απολυτήριο, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να σταματήσει το σχολείο να λειτουργεί αποκλειστικά ως «κέντρο εξετάσεων» και να προσφέρει στα παιδιά μια παιδεία που καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα, μειώνοντας παράλληλα το άγχος των μαθητών και το οικονομικό βάρος για τις οικογένειες.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος επανέλαβε πως η δημόσια παιδεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου η Ελλάδα να γίνει μια χώρα με μικρότερες κοινωνικές ανισότητες και ουσιαστικές ευκαιρίες για όλες τις επόμενες γενιές.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Συγκεκριμένα στο βίντεο αναφέρει: «Θέλω να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς! Το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά μας. Και το μέλλον των παιδιών μας εξαρτάται από τη δημόσια παιδεία.

Για αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητά μας να ενισχύουμε με υποδομές λειτουργικές και ασφαλείς σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, με σύγχρονα προγράμματα όπως στις ευρωπαϊκές χώρες, με κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς. Και βέβαια πρέπει επιτέλους να επενδύσουμε στην ειδική αγωγή για να πετύχουμε το σχολείο της συμπερίληψης.

Η πρωτοβουλία μας για το Εθνικό απολυτήριο έγινε ώστε το σχολείο να πάει να εξελιχθεί σε ένα κέντρο εξετάσεων, αλλά να έχουν επιτέλους τα παιδιά μας μια παιδεία που επενδύει στην κριτική τους σκέψη, στη δημιουργία, μειώνει το άγχος τους αλλά και το κόστος για τους γονείς. Αυτή η παιδεία αξίζει στα παιδιά μας και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η δημόσια παιδεία είναι προτεραιότητα για να έχουμε μία χώρα με μικρότερες ανισότητες, μία χώρα όπου οι επόμενες γενιές έχουν καλύτερο μέλλον. Η δημόσια παιδεία είναι αυτή που θα δημιουργήσει μία Ελλάδα για όλους τους Έλληνες.

