«Βολές» Ρούτσι κατά Γεωργιάδη: «Είμαι 18 μέρες εδώ και δεν έχω έρθει για διακοπές - Ντροπή του»

Αποφασισμένος να μείνει στο Σύνταγμα μέχρι τέλους εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά ο Πάνος Ρούτσι που συνεχίζει για 18η μέρα την απεργία πείνας. Επίσης απάντησε σε ανακοίνωση του ΕΚΑΒ που ανέφερε πως ο ίδιος αρνείται να κάνει εξετάσεις εξηγώντας πως τον είχε δει νωρίτερα η γιατρός που τον παρακολουθεί καθημερινά.

«Αν νομίζουν ότι θα φύγω, δεν θα φύγω. Όταν λέω μέχρι τέλους το εννοώ», τόνισε.

Απαντώντας στον κ. Γεωργιάδη, ο κ. Ρούτσι τόνισε: «Όταν μιλάει πρέπει να σκέφτεται και μετράει τα λόγια του. Γιατί είμαι 18 μέρες εδώ και δεν έχω έρθει για διακοπές όπως λέει και ότι τρώω από δω και από εκεί. Είναι ντροπή του».

Αναφερόμενος σε όσους τον κατηγόρησαν ότι βρέθηκε σε ξενοδοχείο για «διακοπές», ξεκαθάρισε: «Στο ξενοδοχείο πήγα γιατί φοβόμασταν μήπως στην πορεία ρίξουν χημικά και δακρυγόνα».



Σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν για τη δικηγόρο του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Ρούτσι υπήρξε κατηγορηματικός: «Δεν μου έδωσε καμία εντολή. Ό,τι κάνω το κάνω επειδή το θέλω εγώ. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι δικηγόρος μου και λειτουργεί με αυτά που εγώ μεταφέρω, οπότε ακόμα και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα».

Γεωργιάδης: «Αν πάθει κάτι οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν»

Για εργαλοιοποίηση της ανθρώπινης ζωής έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας, τονίζοντας ότι η ευθύνη για την υγεία του Πάνου Ρούτσι βαραίνει όσους εμποδίζουν την πρόσβαση σε υγειονομική φροντίδα.