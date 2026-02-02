Σε ιστορικό τόπο ναυαγίων ο χαμός του Έλληνα ομογενή:Η τραγωδία που ενέπνευσε την ταινία «Καταιγίδα»

«Σημαδεμένο» από ναυτικές τραγωδίες είναι το Gloucester στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, το μέρος όπου έχασε τη ζωή του ο 33χρονος ομογενής Γιάννης Ρουσανίδης από τη Μεσαρά της Κρήτης, όταν το αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε την περασμένη Παρασκευή (30/1) χάθηκε στη θάλασσα μέσα σε καταιγίδα.

Η Ακτοφυλακή ανακάλυψε συντρίμμια του σκάφους, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων έχει σταματήσει μετά από άκαρπες προσπάθειες και οι 7 συνολικά επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί.

«Η κοινότητα είναι συντετριμμένη»

Στο πένθος έχει βυθιστεί και το Gloucester στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, ένα από τα μεγαλύτερα αλιευτικά κέντρα στις ανατολικές ΗΠΑ, το οποίο καταγράφει άλλη μία ναυτική τραγωδία.

Εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν την Κυριακή (1/2) στην εκκλησία της Αγίας Άννας, προκειμένου να τελέσουν επιμνημόσυνη λειτουργία στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων ψαράδων.

«Η κοινότητά μας είναι συντετριμμένη από την τραγική απώλεια ζωών. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες για το πλήρωμα και για τις οικογένειές τους, τους φίλους και τους γείτονές τους», ανέφερε η Καθολική Κοινότητα του Gloucester & Rockport στο Instagram.

Η έρευνα που απέβη άκαρπη

Σύμφωνα με πληροφορίες του nbcboston.com, η ακτοφυλακή ξεκίνησε την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης νωρίς το πρωί της Παρασκευής (30/1), όταν έλαβε ειδοποίηση ότι το αλιευτικό σκάφος 22 μέτρων, χάθηκε περίπου 25 μίλια από την ακτή του Gloucester εν μέσω σφροδρής καταιγίδας.

Οι ερευνητές βρήκαν συντρίμμια κοντά στο σημείο από το οποίο στάλθηκε η ειδοποίηση, μαζί με μία σορό στο νερό και μια άδεια σωσίβια λέμβο, όπως αναφέρθηκε από την Ακτοφυλακή.

Άμεσα ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό των άλλων έξι ατόμων που επέβαιναν στο σκάφος, με τους ερευνητές να καλύπτουν περίπου 1.000 τετραγωνικά μίλια στη θάλασσα, επιστρατεύοντας αεροπλάνα, διασωστικά πλοία και μικρές βάρκες. Η επιχείρηση διήρκεσε 24 ώρες, ωστόσο η έρευνα δεν απέδωσε αποτελέσματα και η Ακτοφυλακή ανακοίνωσε το Σάββατο (31/1) ότι όλες οι «εύλογες» προσπάθειες για την ανεύρεση των αγνοούμενων μελών του πληρώματος είχαν εξαντληθεί.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι, αλλά είμαστε μια ισχυρή κοινότητα και θα σηκωθούμε, θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Μασαχουσέτης, Bruce Tarr.

Σφοδρή κακοκαιρία - Δεν υπήρξε SOS

Οι αξιωματούχοι της Ακτοφυλακής δήλωσαν ότι δεν υπήρξε σήμα κινδύνου από το Lily Jean καθώς έπλεε στον παγωμένο Ατλαντικό Ωκεανό καθ’ οδόν προς το Gloucester της Μασαχουσέτης. Η υπηρεσία ειδοποιήθηκε από τον «φάρο» του σκάφους, ο οποίος ενεργοποιείται αυτόματα όταν πέσει στο νερό.

Τα ακριβή αίτια του ναυαγίου δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ωστόσο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επικρατούσε σοβαρή κακοκαιρία.

Όπως δήλωσε στέλεχος της αμερικανικής Ακτοφυλακής, οι πολικές θερμοκρασίες και οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχέραιναν το έργο της διάσωσης, σε συνδυασμό με τον τυφώνα Nor’easter ο οποίος πλησίαζε τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Θλίψη στην Κρήτη

Ο Γιάννης Ρουσανίδης καταγόταν από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ όπου έζησε μέχρι τα 8 του χρόνια και στη συνέχεια αποφάσισε να φύγει. Το 2015, ο Γιάννης επέστρεψε στη Βοστώνη και εργαζόταν ως επαγγελματίας ψαράς.

Η αδερφή του 33χρονου Γιάννη μίλησε στο Κρήτη TV και ζήτησε να μεταφερθεί το εξής μήνυμα: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».

Μία 22χρονη κοπέλα στα θύματα

Εκτός από τον Έλληνα ομογενή, μεταξύ των θυμάτων του Lily Jean ήταν ένας πατέρας με τον γιο του, ο Paul Beal και ο Paul Beal Junior, ο καπετάνιος του σκάφους Gus Sanfilippo και η Jada Samitt, μία 22χρονη ερευνήτρια που εργαζόταν ως παρατηρήτρια αλιείας για την Εθνική Ωκεανογραφική και Ατμοσφαιρική Υπηρεσία (NOAA) των ΗΠΑ.

Τα ονόματα των άλλων δύο ατόμων που επέβαιναν στο αλιευτικό σκάφος δεν έχουν δοθεί προς το παρόν στη δημοσιότητα.

The 7th member of the F/V Lily Jean has been identified as Jada Samitt, age 22, from Virginia. Jada relocated to Massachusetts to study environmental biology, graduated, and her first major job was becoming a member of the crew - a dream of hers. pic.twitter.com/8Waj8vpkme — Fall River Reporter (@FallRiverReport) February 1, 2026

Η ναυτική πόλη που ενέπνευσε την ταινία «Καταιγίδα»

Το ναυάγιο του Lily Jean είναι η τελευταία ναυτική τραγωδία που πλήττει το Gloucester της Μασαχουσέτης και την «δεμένη» αλιευτική του κοινότητα. Είναι η πόλη που ενέπνευσε την ταινία «The Perfect Storm» (στα ελληνικά κυκλοφόρησε ως «Καταιγίδα») το 2000 με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ, η οποία γνώρισε παγκόσμια επιτυχία.

Η ταινία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την -400 χρόνων- αλιευτική κληρονομιά της πόλης, μία ιστορία που έχει σημαδευτεί από πολλές τραγωδίες. Το βιβλίο που έγινε ταινία, βασίστηκε σε ένα πραγματικό γεγονός: το αλιευτικό Andrea Gail χάθηκε στη θάλασσα εν μέσω καταιγίδας το 1991, παρασέρνοντας στο θάνατο 6 άτομα.

Όπως (μέχρι στιγμής) και στο ναυάγιο του Lily Jean, δεν βρέθηκαν οι σοροί των θυμάτων και όλοι τους θεωρήθηκαν νεκροί όταν οι έρευνες απέβησαν άκαρπες.

Τα νερά ανοιχτά της χερσονήσου του Cape Ann είναι τα ίδια επικίνδυνα αλιευτικά πεδία που εμφανίζονται στην ταινία.

Κάθε σύγχρονη ναυτική τραγωδία στο Gloucester ή στη χερσόνησο του Cape Ann έχει συνδεθεί με την ιστορία που παρουσιάζεται στην «Καταιγίδα» και έχει γίνει πια κομμάτι της συλλογικής μνήμης της περιοχής.

Έως και 10 ημέρες στη θάλασσα

Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι το μοιραίο σκάφος Lily Jean, ο καπετάνιος του Gus Sanfilippo και το πλήρωμά του εμφανίστηκαν το 2012 σε ένα επεισόδιο εκπομπής του History Channel, το «Nor’Easter Men».

Ο Sanfilippo περιγράφεται ως ένας επαγγελματίας ψαράς πέμπτης γενιάς. Το πλήρωμα εμφανίζεται να εργάζεται σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για ώρες ολόκληρες, περνώντας έως και 10 ημέρες στη θάλασσα σε ένα ταξίδι ψαρεύοντας μπακαλιάρο, αστακό και καλκάνι.