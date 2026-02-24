Θεσσαλονίκη: Πήγαν για διάρρηξη και… παγιδεύτηκαν μέσα στο κατάστημα

Σε φιάσκο εξελίχθηκε για τους δράστες διάρρηξη σε κάβα ποτών τα ξημερώματα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαρρήκτες έσπασαν την τζαμαρία της πρόσοψης και κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό του καταστήματος. Ωστόσο, δεν είχαν υπολογίσει το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο κατέγραψε τις κινήσεις τους, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός και να ειδοποιηθεί άμεσα η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το thesspost, οι δράστες βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, καθώς το άνοιγμα από το οποίο είχαν εισέλθει, πάνω από την κεντρική είσοδο και σε μεγάλο ύψος, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διαφυγή. Χωρίς τρόπο να σκαρφαλώσουν και να εξέλθουν, εγκλωβίστηκαν μέσα στο κατάστημα.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του ενός δράστη. Ο δεύτερος δεν εντοπίστηκε και εκτιμάται ότι κατάφερε να διαφύγει, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.