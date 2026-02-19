Πάτρα: 27χρονος τραυμάτισε λιμενικό - Μπήκε ανάποδα με ΙΧ στο λιμάνι

Χειροπέδες σε έναν 27χρονο πέρασαν στελέχη του Β' Λιμενικού Τμήματος Πάτρας, έπειτα από περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στον νότιο λιμένα της πόλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το tempo24.news, το συμβάν σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες χθες, όταν στελέχη του Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, που υπηρετούν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, πραγματοποίησαν τροχονομικό έλεγχο εντός του νότιου λιμένα. Κατά τον έλεγχο, επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν Ι.Χ.Ε. όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας.

Τραυματίστηκε λιμενικός μετά από παράσυρση στην Πάτρα

Ο 27χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των λιμενικών και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, τραυμάτισε στέλεχος του λιμενικού, το οποίο μεταφέρθηκε για ιατρικές εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «Άγιος Ανδρέας», από όπου αποχώρησε αυθημερόν.

Η προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάτρας, το οποίο προχώρησε στη σύλληψη του 27χρονου για παραβάσεις των άρθρων 290Α’ (Επικίνδυνη οδήγηση), 308 (Απλή σωματική βλάβη) και 167 (Αντίσταση) του Ποινικού Κώδικα.