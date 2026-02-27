Χαλκιδική: Ερωτήματα για το ακέφαλο πτώμα γυναίκας που βρέθηκε σε σακούλα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Φρίκη έχει προκαλέσει ο εντοπισμός μιας ανθρώπινης σορού που φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα και εντοπίστηκε σε αγροτοδασική περιοχή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου από υπαλλήλους που εργάζονταν εκεί.

Η (ακέφαλη) σορός της γυναίκας εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή κοντά στο Παλιούρι Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα στη θέση Γλαρόκαβος, στο Πευκοχώρι. Ήταν τοποθετημένη μέσα σε σακούλα και εγκαταλελειμμένη σε απομονωμένο σημείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, μαζί με την ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη Χαρούλα Φλώρου, προκειμένου να εξετάσουν τα ευρήματα. Οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς ο τρόπος απόρριψης της σορού παραπέμπει σε προσπάθεια απόκρυψης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο.

Η ανατριχιαστική ανακάλυψη

Η σακούλα με τη σορό εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2), περίπου στις 17:30, σε αγροτοδασική έκταση στο Πευκοχώρι. Τη μακάβρια ανακάλυψη έκανε ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Τσιρκούδης, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες στο πλαίσιο εργασιών καθαρισμού της περιοχής.

«Εδώ και αρκετό καιρό οι εργάτες του εργολαβείου κάνουν κάποιους καθαρισμούς για φωτιές και τέτοια στην περιοχή του Γλαρόκαμπου και λίγο πιο πέρα. Εγώ χθες πήγα να κάνω κάποιον έλεγχο εκεί πέρα γιατί μου είπαν για κάποιο πηγάδι το οποίο βρίσκεται εκεί, ίσως να είναι επικίνδυνο ή κάτι τέτοιο. Και βρήκα αυτό που βρήκα», είπε ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, μιλώντας στο Action24.

«Βρήκαμε μία σακούλα η οποία ήταν κλειστή και τυλιγμένη με ταινίες. Από τη μία πλευρά ήταν ανοιχτή και φαινόταν ότι είχε κάτι. Μου έκανε την εντύπωση κάτι, λέω ή μεγάλο ζώο ή άνθρωπος. Φυσικά δεν ήταν ολόκληρος όπως είναι ένας άνθρωπος. Ήταν μισό, δηλαδή από τη μέση και πάνω μέχρι το κεφάλι», περιέγραψε ο κ. Τσιρκούδης.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ζώο. Μετά λίγο που επεξεργάστηκα εκεί πέρα με ένα ξύλο είδα ότι υπάρχει ένα χέρι και είδα ότι ήταν άνθρωπος. Πήρα την αστυνομία τηλέφωνο, ήρθε το 100, οριοθέτησε τον χώρο και έγιναν αυτά που προβλέπονται», ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας.

«Σε γενικές γραμμές όπως είδα τα πράγματα εκεί πέρα μου δείχνουν ότι είναι γυναίκα. Φορούσε δαχτυλίδι, μια βέρα μάλλον για την ακρίβεια. Δίπλα υπήρχε μια βαλίτσα», σημείωσε ο κ. Τσιρκούδης.

«Δεν είχα ακούσει να έχει χαθεί κάποια γυναίκα στην περιοχή. Ένας λόγος που καθυστέρησα να πιστέψω ότι μπορεί να είναι άνθρωπος είναι και αυτός. Γιατί δεν είχα ακούσει κάτι να έχει χαθεί εδώ στα μέρη μας και να πάει το μυαλό μου εκεί», κατέληξε ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια θανάτου

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου θα διενεργηθούν εξετάσεις DNA και ιατροδικαστικός έλεγχος, ώστε να διαπιστωθούν τόσο η ταυτότητα της γυναίκας όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση με υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών στην ευρύτερη περιοχή, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους που ενδέχεται να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στον χρόνο θανάτου και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα κατέληξε.

Την προανάκριση έχει αναλάβει Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Πολυγύρου.