Έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα «σαρώσει» η σφοδρή κακοκαιρία

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα αναμένεται να πλήξουν την Ελλάδα την Τετάρτη, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΜΕΤΕΟ). Το βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά προκαλεί φαινόμενα κατηγορίας 5, ακραία, με ένταση που θα εντοπίζεται σε Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Αττική, Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες και Κυκλάδες.

Στην Αττική, οι βροχές ξεκινούν νωρίς το πρωί και από το απόγευμα αναμένονται ισχυρές καταιγίδες. Ταυτόχρονα, οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και πρόσκαιρα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Το Meteo.gr επισημαίνει ότι οι μεγάλες ποσότητες νερού θα επηρεάσουν κυρίως την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και την Ανατολική και Νότια Θεσσαλία. Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται στα δυτικά και νότια της χώρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ζημιών και επικίνδυνων καταστάσεων.

Πυροσβεστική: 120 κλήσεις σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο

Η Πυροσβεστική έχει ήδη δεχτεί πάνω από 120 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου. Στην Πελοπόννησο έχουν πραγματοποιηθεί 26 κοπές δέντρων, στη Δυτική Ελλάδα 55 κοπές και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ στην Ήπειρο έγιναν 13 κοπές δέντρων και μία άντληση υδάτων.

Οι πολίτες καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σε περιοχές που πλήττονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι αρχές παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση και βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

Επίσης, σε ισχύ παραμένουν τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Κλειστό παραμένει το πορθμείο.

Διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρία

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειαρχών και εκπροσώπων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους. Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.



Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς και για αδιάλειπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των Δήμων και των Περιφερειών με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα.



Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

- Το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

- Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

- Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

- Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά τη σύσκεψη, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι σε περιοχές της χώρας όπως Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλία, όπως και στη Δυτική Μακεδονία, έχει εκδοθεί ήδη Red Code, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο δελτίο της ΕΜΥ θα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός. «Παρακαλώ όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες να συγκαλέσουν τα έκτακτα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλεια όλων. Θυμίζω επίσης ότι σε περιοχές που θα έχουμε έντονες χιονοπτώσεις, όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες. Ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, στην ουσία διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», πρόσθεσε.